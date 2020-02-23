Китайский вирус-убийца - глобальное супероружие нового типа

Загадочная инфекция, вызвавшая мировой переполох, с начала года уже трижды меняла имя. 2019-n CoV. Novel Coronavirus Pneumonia (NCP). Теперь, по решению Всемирной организации здравоохранения, официально зовется COVID-19.

«ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» ПРИЛЕТЕЛ

Журналисты образно прозвали ее «Чумой 2020». А экономисты - «чёрным лебедем», т.е., редким и трудно прогнозируемым событием, имеющим глобальные последствия.

- Станет ли коронавирус триггером, проще говоря, спусковым крючком новой Великой Депрессии, которой иные наши и западные аналитики стращают уже несколько лет? – спрашиваю эксперта Международного дискуссионного клуба «Валдай» Александра ЛОСЕВА, генерального директора УК «СПУТНИК УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ».

- Нет, триггером не станет. Вирус просто обнажил подводные камни мировой экономики. Неприглядную картину, когда западный мир живет в постиндустриальном обществе потребления, где главное – управлять потоками капитала и информации, устанавливать правила и, посредством эмиссии долларов и евро, влиять на международную торговлю и использование сырьевых и трудовых ресурсов. А обрабатывающая промышленность Запада и экологически небезопасные производства выведены в Китай и в ряд небогатых развивающихся стран. Карантин в Китае и остановка производств испытывает на прочность такую геоэкономическую конструкцию, а глобализация лишь усугубляет масштаб проблем и негативные эффекты для всей мировой экономики.

Эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Александр Лосев

Сразу хочу сделать важное уточнение. Сейчас вовсю говорят и пишут об эпидемии COVID-19. Часто даже звучит слово «пандемия». Так вот, никакой эпидемии ни в Китае, ни где бы то ни было, нет и в помине.

- Да что вы, Александр Вячеславович?!

- Эпидемией в медицине считается прогрессирующее инфекционное заболевание, которое поражает 5% населения какой-либо местности. Пандемия - необычайно сильная эпидемия, распространившаяся на всей территории страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира. В ХХI веке ВОЗ официально объявляла пандемией лишь свиной грипп.

Hикакой эпидемии ни в Китае, ни где бы то ни было, нет и в поминеФото: REUTERS

Давайте считать. В Ухане, где впервые проявился COVID-19, живет 12 миллионов человек. С пригородами – все 14. Если бы там за месяц заболело примерно 600-700 тысяч, тогда налицо эпидемия. А что мы имеем почти за два месяца? Менее 80 тысяч заболевших по всему Китаю, где почти 1.4 миллиарда жителей. И несколько сотен больных в мире. Это всего лишь вспышка болезни (есть такой термин в медицине), но никак не эпидемия. Хочу обратить внимание на заявление генерального директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса: «Я объявляю международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса». Вспышки! От новой болезни пока нет эффективных лекарств, вакцин, отсюда и паника. Люди с библейских времен очень боятся «мора» - инфекций.

Хотя смертность от нового вируса низкая, примерно два процента, сравнима с обычными вирусами, вызывающими ОРВИ. К тому же Пекин учёл негативный опыт вспышки атипичной пневмонии 2003 года, и предпринимает беспрецедентные меры в области здравоохранения и предотвращения распространения заболевания. Настолько беспрецедентные, что готов пожертвовать экономическим ростом. Таким образом, риска эпидемии нет ни в Китае, ни в других регионах мира, включая Россию. Несмотря на наши обширные контакты с КНР и общую границу протяжённостью 4209 км.

Биологическое и химическое оружие носит неизбирательный характер. Сегодня оно поражает противника, завтра – ваше населениеФото: REUTERS

БУЛЬОН ДЛЯ ЗАРАЗЫ

- Ходят версии, слухи, что на самом деле COVID-19 – биологическое оружие, созданное в секретных лабораториях Пентагона. Скорее, даже генетическое. Недаром новый вирус поражает преимущественно китайцев! Конспирологи считают, что янки применили его для обрушения экономики Китая.

- По первой профессии я – ракетчик. Не примите за бахвальство, просто не хочу выглядеть диванным экспертом, всуе рассуждающим обо всем на свете. Окончил МГТУ им. Баумана по специализации «Динамика полета и управление ракетами и космическими аппаратами». И хотя уже много лет занимаюсь экономикой, финансами, продолжаю сотрудничать в качестве эксперта с Министерством обороны. Поэтому новейшие вооружения по-прежнему в моем поле зрения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

ХХ век показал – эффективно лишь ядерное оружие. Биологическое и химическое - носит неизбирательный характер. Сегодня оно поражает противника, завтра – ваше население. Мутация вирусов делает непредсказуемым любое смертельное «расовое оружие». Поэтому ставка сделана на ядерное оружие, ракеты, гиперзвук. Дальше в военном деле мы будем идти по пути развития искусственного интеллекта, но не бактериологии.

Я не считаю, что это рукотворный вирус, якобы запущенный американцами. Китайцы сами непонятно, что едят. Плюс климат меняется, невероятно высокая плотность населения, высокая влажность и откровенная антисанитария в Юго-Восточной Азии… Всё это и создает идеальный «бульон» для появления любых экстремальных патогенных форм бактерий, вирусов и т.д.

Но COVID-19 действительно стал оружием ХХI века невиданного масштаба. Пусть и случайно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/760425" frameborder="0"></iframe> «Кладбище домашних животных» в Ухане.Из-за коронавируса Ухань покинули 5 млн человек. А их домашние животные остались в городе-призраке

- Интересно, интересно…

- В мире разгорается новая холодная война. Вашингтон объявил противниками Китай, Россию, Иран и Северную Корею. Это официально записано в Стратегии национальной безопасности США, Стратегии национальной обороны США, Обзоре ядерных сил и других доктринальных документах верхнего уровня. Россия – противник политический, поскольку «не берет под козырек» перед Большим дядей из Белого дома, проводит свою внешнюю политику. Китай же решил стать первой экономикой мира, что вызвало наибольший гнев за океаном. На сдерживание экономической мощи Пекина и была направлена торговая война Трампа, ограничения на деятельность китайских технологических компаний в США и другие удары в сфере инвестиций, финансов и т.д.

Но январское соглашение о первой фазе торговой сделки ставит торговую войну «на паузу».

COVID-19 действительно стал оружием ХХI века невиданного масштаба. Пусть и случайноФото: REUTERS

- Документ подписали в Белом доме, наглядно показав победителя первого этапа. Си Цзиньпин «сохранил лицо», отправив к Трампу вице-премьера Госсовета Лю Хэ.

- Действительно, для Пекина соглашение оказалось крайне унизительным. Пришлось пойти на очень серьёзные уступки. Трамп мог жать еще сильнее, но до конца не пошел. В год выборов ему не нужен рост инфляции в США. Дело в том, что основные потребительские товары на полках американских магазинов сделаны в Китае, либо в Мексике и т.д. В случае продолжения торговой войны с КНР цены в Штатах выросли бы, и избиратели были бы недовольны. Так что пока на этом направлении перемирие. По крайней мере, до ноября, когда в США пройдут президентские выборы.

Климатическое движение за сокращение выбросов углекислого газа во главе с Гретой Тунберг для сдерживания роста развивающихся стран быстрого эффекта не даёт. Требовался иной повод поместить Китай за барьеры и ещё раз напомнить американским корпорациям, что надо срочно возвращать производства из КНР на территорию США. И повод нашелся в том же январе. COVID-19.

Он-то и стал информационно-гибридным оружием ХХ1 века нового типа. При ограниченном распространении вируса и незначительном проценте заболевших, умерших, ущерб для китайской экономики от раскрутки мировой истерии получился колоссальным.

Я не случайно в самом начале беседы сделал акцент на слова «эпидемия», «пандемия», хотя перед нами всего лишь вспышка болезни. Думаю, этими словами сознательно манипулируют, раздувают панику, чтобы превратить Китай в глазах мировой общественности в «токсичное государство».

Официальный представитель китайского МИДа Хуа Чуньин напрямую обвинила Вашингтон в раздувании мировой истерии, и заявила, что предпринятые США меры посеяли панику.

КЛАУЗЕВИЦ ПРОТИВ СУНЬ-ЦЗЫ

- Буквально на днях МИД КНР выслал из страны сразу трех журналистов респектабельного американского Wall Street Journal. Обвинив в расизме из-за статьи о коронавирусе под заголовком «Китай – настоящий больной Азии». Последний раз иностранного корреспондента высылали из Китая аж в 1998 году! А целой группой – лишь при Мао Цзе Дуне.

- Это подтверждает, что Холодная война 2.0 между экономическими гигантами продолжает раскручиваться. На наших глазах разворачивается захватывающее столкновение традиционных стратегий Запада и Востока. Прусский военный гений, служивший в русской армии в 1812-1814 годах, Карл фон Клаузевиц, автор монументального труда «О войне» против китайского мыслителя Сунь-цзы, написавшего в VI веке до н. э. знаменитый трактат «Искусство войны».

«Цель любой войны – это мир, комфортный для победителя, - утверждал Клаузевиц. - Необходимо лишить противника возможности сопротивляться, поставив его в тяжёлое положение на длительное время».

«Война – это путь обмана, - учил Сунь-цзы. - Поэтому, если ты и можешь что-нибудь, показывай противнику, будто не можешь».

- У Китая сейчас реально тяжелое положение! Десятки миллионов людей в карантине. Какая уж тут война, обман врага?

- Часто сравнивают нынешнюю ситуацию со вспышкой (не эпидемией!) атипичной пневмонии в Китае в 2002-03 годах. Также вызванной коронавирусом, родственным COVID-19, но более смертельным.

- Тогда тоже была паника.

- Нефть весной 2003 года упала на 31%, мировые рынки акций - на 15%, общий ущерб мировой экономике – 40 миллиардов долларов. Но всё достаточно быстро восстановилось. Однако сравнивать эти две вспышки никак нельзя. 17 лет назад ВВП Китая был $ 1,7 триллиона, сейчас $ 14, 3 триллиона. Рост - почти в 9 раз. Мировая экономика с $39 триллионов общего ВВП выросла до 87. В 2,2 раза. А главное, Китай сейчас чрезвычайно плотно интегрирован в мировую экономику, обеспечивая треть ее роста.

- Поднебесная на наших глазах стала «мировой фабрикой», штампующей все, от гвоздей и футболок до айфонов и ноутбуков.

- Это и есть главный подводный камень мировой экономики, о чем я говорил в самом начале. Поскольку глобализация объединила большинство производственных, товарных и потребительских цепочек, то истерия вокруг коронавируса вернулась из Китая боевым бумерангом на западные рынки и ударила очень сильно по самой мировой экономике, международной торговле, финансовым рынкам...

Китайцы сами непонятно, что едят. Плюс климат меняется, невероятно высокая плотность населения, высокая влажность и откровенная антисанитарияФото: REUTERS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762109" frameborder="0"></iframe> Коронавирус по почте.Заразен ли коронавирус через посылки? Стоит ли избегать интернет-покупки? Эксперты уверяют, беспокоиться об этом не стоит…

- Да уж, Китай чихнул, весь мир затрясло.

- Политические последствия, связанные с разного рода внутренними и трансграничными ограничениями, могут также вскоре проявиться. По данным агентства Bloomberg, испуг от вируса в конце января стоил рынкам акций полтора триллиона долларов! Котировки нефти Brent снизились на 21%: с $69 за баррель в начале января до $54 в феврале. Сам ущерб, который коронавирус может нанести всем торговым партнёрам Китая, ещё только предстоит подсчитать.

Смертность от нового вируса низкая, примерно два процента, сравнима с обычными вирусами, вызывающими ОРВИФото: REUTERS

Я оцениваю потери мировой экономики от истории с коронавирусом в $250 миллиардов только за I квартал 2020 года. Если с проблемой не удастся справиться до конца марта, то сопоставимую или даже большую сумму мир потеряет и во II квартале. Российский министр финансов Антон Силуанов оценил потери России от падения товарооборота с Китаем после вспышки коронавируса в 1 млрд рублей в день.

Политические последствия, связанные с разного рода внутренними и трансграничными ограничениями, могут также вскоре проявиться.

(ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Александр Вячеславович ЛОСЕВ, 49 лет. Член Президиума Совета по внешней и оборонной политике, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Окончил МГТУ им. Н.Э. Баумана и ВШЭ. Классический пример «ракетного ученого» и математика, работающего на финансовом рынке. 10 лет возглавляет АО «УК «Спутник – Управление Капиталом», входящее в инвестиционную «Группу Спутник».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/760201" frameborder="0"></iframe> Предупреждал о коронавирусе.Доктор Ли Вэньлян ещё в конце прошлого года предупреждал коллег о коронавирусе Но его не слушали. Более того, ему запретили «сеять панику»

РЕПОРТАЖ ИЗ КИТАЯ

Спецкор «КП» Дарья Асламова в Китае: Чтобы провериться на коронавирус – придется заплатить

И почему я все кашляю и кашляю! И так уже третий день! Паранойя в Пекине растет как на дрожжах. Когда я решила идти «сдаваться» в местный госпиталь, и родня, и мои местные знакомые подняли страшный крик: «Тебя схватят, повяжут, арестуют, упекут!» Да с чего меня нужно вязать?! Они ж не звери. Сама пойду, добровольно. Если заболела, будут лечить. Если здорова, успокоят. Врачи, они и в Китае врачи. (подробности)

КСТАТИ

Сколько российская экономика потеряла за месяц из-за коронавируса

Месяц назад, 22 января, китайский город-миллионник Ухань был закрыт на карантин из-за вспышки коронавируса COVID-19. С тех пор распространение эпидемии не удалось остановить, в Китае были остановлены многие производства, а Россия временно прервала регулярное авиационное и железнодорожное пассажирское сообщение с Китаем. «КП» собрала главные цифры потерь нашей экономики от вируса-убийцы (подробности)