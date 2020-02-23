Климатолог рассказал, каким будет лето после аномально теплой зимы

23 Февр. 2020 2020-02-23T08:50:33+03:00

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Предстоящее лето не будет жарким. Такой прогноз сделал сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, климатолог Андрей Киселев в беседе с корреспондентом Ura.ru. Причиной тому может стать аномально теплая и бесснежная зима 2019-2020 годов.

Удивлять россиян погода летом не будет - по мнению климатолога, природа "постарается выровнять ситуацию". В случае, если бы летом была сильная жара, то произошел бы большой скачок температур по сравнению с тенденцией, зафиксированной в зимние месяцы.

- Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет либо средней, либо ниже средней, но, во всяком случае, не будет завышена,- сказал эксперт.

Такой прогноз он сделал, основываясь на многолетних наблюдениях климатологов. Обычно, если зима не отличалась суровыми морозами, то и лето не будет отличаться жарой.

Кроме того, отсутствие снега может нанести серьезный ущерб сельскому хозяйству - почва недополучила влаги.

При этом, весна наступит даже раньше, чем год назад - март будет теплым, морозов не ожидается. До конца февраля центральную часть России накроет циклон, который принесет теплый воздух, а в марте наступает уже климатическая весна. Перелом в температурах на устойчивый плюс стоит ждать во второй половине месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU