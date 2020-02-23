2020-02-23T08:50:33+03:00
Общество

Климатолог рассказал, каким будет лето после аномально теплой зимы

Эксперты считают, что лето вряд ли будет жарким
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Теплая зима станет причиной относительно прохладного летаТеплая зима станет причиной относительно прохладного летаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Предстоящее лето не будет жарким. Такой прогноз сделал сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, климатолог Андрей Киселев в беседе с корреспондентом Ura.ru. Причиной тому может стать аномально теплая и бесснежная зима 2019-2020 годов.

Удивлять россиян погода летом не будет - по мнению климатолога, природа "постарается выровнять ситуацию". В случае, если бы летом была сильная жара, то произошел бы большой скачок температур по сравнению с тенденцией, зафиксированной в зимние месяцы.

- Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет либо средней, либо ниже средней, но, во всяком случае, не будет завышена,- сказал эксперт.

Такой прогноз он сделал, основываясь на многолетних наблюдениях климатологов. Обычно, если зима не отличалась суровыми морозами, то и лето не будет отличаться жарой.

Кроме того, отсутствие снега может нанести серьезный ущерб сельскому хозяйству - почва недополучила влаги.

При этом, весна наступит даже раньше, чем год назад - март будет теплым, морозов не ожидается. До конца февраля центральную часть России накроет циклон, который принесет теплый воздух, а в марте наступает уже климатическая весна. Перелом в температурах на устойчивый плюс стоит ждать во второй половине месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число погибших от коронавируса в Южной Корее увеличилось до четырех человек
Трамп насмешливо поздравил Сандерса с лидерством на первичных выборах в Неваде
Создана гиперзвуковая ракета для Су-57
Климатолог рассказал, каким будет лето после аномально теплой зимы
Умер создатель фигурки Lego-человечка Йенс Нигард Кнудсен
С мечом в руке и Иванкой на плечах: Трамп опубликовал болливудское видео с собой в главное роли
Власти Италии не будут приостанавливать действие Шенгенского соглашения из-за коронавируса
Советник Трампа по нацбезопасности прокомментировал данные о "российском вмешательстве" в выборы США
«Вирусологи в спортивных костюмах» записали видеообращение к Зеленскому
Восемь эвакуированных с круизного лайнера в Японии россиян вернулись на Родину
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2442
В пяти регионах Италии заразились коронавирусом 79 человек
В Москве произошла драка со стрельбой, три человека пострадали
В Калифорнии перевернулся автобус: погибли три человека, пострадали 18
От коронавируса в китайском Хубэе умерли 2346 человек
Вместе с 15-летней россиянкой в Мексике пропали две местные девочки
Захарова назвала «намеренным вбросом» обвинения США в дезинформации о коронавирусе
Число зараженных коронавирусом в Италии возросло до 66
Украина определила своего участника «Евровидения – 2020»
Овечкин забил юбилейную 700-ю шайбу в НХЛ
В Мексике пропала девочка-подросток из России