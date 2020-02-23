Климатолог рассказал, каким будет лето после аномально теплой зимы
Предстоящее лето не будет жарким. Такой прогноз сделал сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, климатолог Андрей Киселев в беседе с корреспондентом Ura.ru. Причиной тому может стать аномально теплая и бесснежная зима 2019-2020 годов.
Удивлять россиян погода летом не будет - по мнению климатолога, природа "постарается выровнять ситуацию". В случае, если бы летом была сильная жара, то произошел бы большой скачок температур по сравнению с тенденцией, зафиксированной в зимние месяцы.
- Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет либо средней, либо ниже средней, но, во всяком случае, не будет завышена,- сказал эксперт.
Такой прогноз он сделал, основываясь на многолетних наблюдениях климатологов. Обычно, если зима не отличалась суровыми морозами, то и лето не будет отличаться жарой.
Кроме того, отсутствие снега может нанести серьезный ущерб сельскому хозяйству - почва недополучила влаги.
При этом, весна наступит даже раньше, чем год назад - март будет теплым, морозов не ожидается. До конца февраля центральную часть России накроет циклон, который принесет теплый воздух, а в марте наступает уже климатическая весна. Перелом в температурах на устойчивый плюс стоит ждать во второй половине месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU