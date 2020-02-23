2020-02-23T11:17:50+03:00
Общество

Погода в Москве побила пять рекордов за одну неделю

Синоптики в течение пяти дней фиксировали аномально теплую погоду в феврале
Юлия САЛЬНИКОВА
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Февраль 2020 года в целом оказался одним из самых теплыхФевраль 2020 года в целом оказался одним из самых теплыхФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Предпоследняя неделя февраля войдет в историю метеонаблюдений с наибольшим числом температурных рекордов. Аномалию синоптики фиксировали не просто пять дней в неделю, а пять дней подряд.

Рекорды начались со понедельника и ежедневно вплоть до пятницы метеорологи отмечали, что среднесуточные температуры выше, чем когда-либо.

- Вчера у нас был поставлен пятый рекорд по счету, в Москве было плюс 6,7, а предыдущий рекорд был 6,6 в 1990 году, то есть мы вчера закруглили эту пятидневку очередным рекордом, чего тоже никогда не было за всю историю,- сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Резкого похолодания синоптики нынешней зимой уже не предвидят. До конца февраля центральную часть России накроет циклон, который принесет теплый воздух, а в марте уже наступает климатическая весна. Однако, несмотря на такую теплую зиму и раннюю весну, ждать жары летом не стоит - климатологи предсказывают относительно прохладное лето.

ИСТОЧНИК KP.RU

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