Число заразившихся коронавирусом в Италии увеличилось до 113 человек: за сутки диагноз подтвердили еще у 34 пациентов
В Италии число заразившихся коронавирусом 23 февраля увеличилось на 34. Таким образом в стране заражены 113 человек. Заболевшие по данным Reuters, находятся в разных регионах - Ломбардии, Венето, Эмилии-Романье и Пьемонте. Еще два китайских туриста госпитализированы в Риме.
Официально подтверждены две смерти от коронавируса на территории страны.
Чтобы не допустить распространение заболевания, власти запретили спортивные мероприятия в регионах с коронавирусом, закрыты библиотеки, музеи. Лица, контактировавшие с заразившимися помещены на карантин.
- В основном мы просим всех, кто приехал из районов, пострадавших от эпидемии, оставаться под обязательным пребыванием в доме, - заявил министр здравоохранения Италии Роберто.
Пока не известно, как именно распространился в Италии вирус, специалисты не исключают, что он передавался в основном от человека к человеку, то есть основная часть заболевших не посещала КНР. В Китае умерли больше 2,4 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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