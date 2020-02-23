В Иране от коронавируса погибли уже 18 человек

23 Февр. 2020 2020-02-23T13:30:44+03:00

С 7 число смертей от коронавируса в Иране увеличилось до 18 Фото: EAST NEWS

Это самый высокий показатель смертности от коронавируса за пределами Китая

Изменить размер текста: A A

Число погибших от коронавируса людей в Иране достигло 18. За сутки эта цифра увеличилась больше, чем вдвое - еще 22 февраля сообщали о семи погибших. Таким образом, в Иране самое большое число смертей от коронавируса за пределами Китая. Также неблагополучная ситуация складывается в Южной Корее, где заболевание привело к смерти четырех человек.

Как сообщили журналисты Al Arabiya со ссылкой на иранские источники, в стране 28 случаях заражения.

При этом власти Ирана обвиняют западные СМИ в разжигании панических настроений в стране в связи с распространением болезни, якобы с помощью таких материалов Запад пытался помешать проведению выборов в Иране.

- Эта негативная пропаганда о вирусе началась пару месяцев назад и усилилась накануне выборов,- сообщил Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, его слова приведены на сайте Khamenei.ir.

Несмотря на это, явка на выборах была высокой.

ИСТОЧНИК KP.RU