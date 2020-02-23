В Иране от коронавируса погибли уже 18 человек
Число погибших от коронавируса людей в Иране достигло 18. За сутки эта цифра увеличилась больше, чем вдвое - еще 22 февраля сообщали о семи погибших. Таким образом, в Иране самое большое число смертей от коронавируса за пределами Китая. Также неблагополучная ситуация складывается в Южной Корее, где заболевание привело к смерти четырех человек.
Как сообщили журналисты Al Arabiya со ссылкой на иранские источники, в стране 28 случаях заражения.
При этом власти Ирана обвиняют западные СМИ в разжигании панических настроений в стране в связи с распространением болезни, якобы с помощью таких материалов Запад пытался помешать проведению выборов в Иране.
- Эта негативная пропаганда о вирусе началась пару месяцев назад и усилилась накануне выборов,- сообщил Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, его слова приведены на сайте Khamenei.ir.
Несмотря на это, явка на выборах была высокой.
ИСТОЧНИК KP.RU
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