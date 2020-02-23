2020-02-23T15:26:12+03:00
Происшествия

Эвакуированной под Полтаву иностранке вызвали скорую

Медики сообщили, что никаких признаков острых респираторных заболеваний у женщины нет [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Эвакуированной под Полтаву иностранке вызвали скоруюЭвакуированной под Полтаву иностранке вызвали скоруюФото: REUTERS
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Иностранке, эвакуированной вместе украинскими гражданами из китайского Уханя в санаторий в Новых Санжарах Полтавской области, вызвали скорую помощь после того, как она почувствовала боли в животе. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

В Facebook он написал, что после медицинского осмотра был установлен предварительный диагноз. Врачи сообщили об обострении хронической гастроэнтерологической болезни. После чего медицинские работники составили план лечения.

«Сейчас эвакуированная чувствует себя хорошо. Подчеркиваю, что никаких признаков острых респираторных заболеваний нет», - сказал замминистра.

Ляшко добавил, что эвакуированные и сопровождающие их чувствуют себя хорошо и также не имеют признаков ОРЗ.

Как писал сайт kp.ru, накануне у водителя автобуса, который перевозил эвакуированных украинских граждан, поднялась температура. Медики сообщили, что недомогание мужчины было связано с обострением артрита.

Напомним, эвакуация граждан Украины из Китая стала причиной массовых беспорядков в Полтавской области, жители которой требовали, чтобы пассажиров «чумного рейса» разместили в Донбассе или Чернобыле.

На Украине забросали камнями «чумной рейс» из Уханя.Вряд ли эвакуированные из Китая украинцы ожидали, что на родине их атакуют свои же земляки. Вот такая Полтавская битва…

ИСТОЧНИК KP.RU

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