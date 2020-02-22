2020-02-22T17:49:30+03:00
В мире

У водителя автобуса, перевозившего украинцев на карантин, поднялась температура

Недомогание мужчины может быть связано с обострением артрита [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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У водителя автобуса, перевозившего украинцев на карантин, поднялась температураУ водителя автобуса, перевозившего украинцев на карантин, поднялась температураФото: REUTERS
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У водителя автобуса, который перевозил эвакуированных из китайского Уханя украинских граждан в санаторий в Новых Санжарах Полтавской области, поднялась температура. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Глава украинского МВД отметил, что опасения по поводу возможного заражения коронавирусом не подтвердились и температура, вероятно, была связана с обострением артрита. Мужчина находится на карантине вместе с эвакуированными украинскими гражданами и другими водителями. Самолеты и автобусы, которые перевозили украинцев из Китая, уже прошли дезинфекцию.

Напомним, эвакуация граждан Украины из Китая стала причиной массовых беспорядков. Жители Полтавской области требовали, чтобы пассажиров «чумного рейса» разместили в Донбассе или Чернобыле, но не в санатории в Новых Санжарах.

На Украине забросали камнями «чумной рейс» из Уханя.Вряд ли эвакуированные из Китая украинцы ожидали, что на родине их атакуют свои же земляки. Вот такая Полтавская битва…

ИСТОЧНИК KP.RU

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