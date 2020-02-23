2020-02-23T15:42:54+03:00
Политика

На Украину не пустили двух прибывших для проведения лекций россиян

Гражданам России запретили въезд в страну на три года
Елена ГИЛЬМАНОВА
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На Украину не пустили двух прибывших для проведения лекций россиянНа Украину не пустили двух прибывших для проведения лекций россиянФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Украина запретила въезд двум россиянам, приехавшим для проведения тренингов. Об этом говорится на сайте украинского Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что один из мужчин прилетел из Минска с деловой целью по приглашению организации для проведения тренингов. Украинские пограничники установили, что прилетевший сотрудничает с властями и баллотировался в Московскую думу от ЛДПР. Более того они считают, что мужчина является специалистом в «вопросах информационной и кибервойны».

Другой российский гражданин также прилетел из Минска для чтения лекций, как выяснили, ранее он посещал Крым. Обоим россиянам проставили запрет на въезд на Украину на три года. Они обратным рейсом вернулись в Минск.

В пятницу, 21 февраля, на Украину также не пустили трех граждан России, которые собирались проводить тренинги на территории страны.

Напомним, в январе Госпогранслужба Украины не пустила в страну группу российских актеров. Сергею Колесникову въезд был запрещен из-за посещения Крыма, а Лариса Удовиченко и Андрей Бутин якобы не смогли объяснить цели своего пребывания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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