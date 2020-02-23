Жертвами коронавируса COVID-19 чаще становятся мужчины
Первый крупный доклад о коронавирусе COVID-2019 в Китае говорит о том, что уровень смертности от заболевания постепенно увеличивается с возрастом и жертвами китайской пневмонии чаще становятся мужчины.
«Представители органов здравоохранения Китая опубликовали свой первый крупный доклад о коронавирусе. В документе говорится, что (…) мужчин умирает больше, чем женщин, - коэффициент смертности среди мужчин составляет 2,8% по сравнению с 1,7% среди женщин», - говорится в докладе, подготовленном Центром по контролю и предотвращению заболеваний Китая.
Согласно выводам доклада, совсем не было случаев смерти среди детей в возрасте до девяти лет.
Напомним, ранее Китайские учёные пришли к выводу, что передача коронавируса нового вируса от человека к человеку началась ещё в конце прошлого года. При этом на рынок морепродуктов в Ухани заболевание попало извне, но именно плохие санитарные условия рынка стали благоприятной средой для распространения вируса между людьми, а распространение заболевания шло как минимум по трем маршрутам.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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