2020-02-23T21:26:16+03:00
Общество

Жертвами коронавируса COVID-19 чаще становятся мужчины

Опубликован первый крупный доклад о китайской пневмонии [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Жертвами коронавируса COVID-19 чаще становятся мужчиныЖертвами коронавируса COVID-19 чаще становятся мужчиныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Первый крупный доклад о коронавирусе COVID-2019 в Китае говорит о том, что уровень смертности от заболевания постепенно увеличивается с возрастом и жертвами китайской пневмонии чаще становятся мужчины.

«Представители органов здравоохранения Китая опубликовали свой первый крупный доклад о коронавирусе. В документе говорится, что (…) мужчин умирает больше, чем женщин, - коэффициент смертности среди мужчин составляет 2,8% по сравнению с 1,7% среди женщин», - говорится в докладе, подготовленном Центром по контролю и предотвращению заболеваний Китая.

Согласно выводам доклада, совсем не было случаев смерти среди детей в возрасте до девяти лет.

Напомним, ранее Китайские учёные пришли к выводу, что передача коронавируса нового вируса от человека к человеку началась ещё в конце прошлого года. При этом на рынок морепродуктов в Ухани заболевание попало извне, но именно плохие санитарные условия рынка стали благоприятной средой для распространения вируса между людьми, а распространение заболевания шло как минимум по трем маршрутам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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