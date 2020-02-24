2020-02-24T03:51:10+03:00
Политика

«А что он сделал для этого?»: Пушков прокомментировал желание Трампа, чтобы Россия и Украина «помирились»

Член Совфеда отметил, что слова без действий мало значат, и заявления президента США – лучший этому пример
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковГлава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал недавнее заявление главы Белого дома Дональда Трампа о российско-украинских отношениях.

«Трамп хочет, чтобы Россия и Украина помирились? А что он сделал для этого — оказал ли влияние на зависимый Киев, чтобы тот сменил курс, или на сервильную Варшаву, чтобы она не подливала масла в огонь?» - написал Пушков.

Он добавил, что слова без действий мало значат, и заявления президента США – лучший этому пример.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне Трамп заявил собравшимся на южной лужайке Белого дома журналистам, что хотел бы увидеть согласие в отношениях между Россией и Украиной. По его словам, если бы Москва и Киев «поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира».

ИСТОЧНИК KP.RU

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