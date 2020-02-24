2020-02-24T04:48:08+03:00
В мире

Израиль объявил о ликвидации одного из командиров «Исламского джихада» в Сирии

Палестинская группировка опровергла эту информацию
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
ВВС Израиля нанесли удары по по Сирии и сектору ГазаВВС Израиля нанесли удары по по Сирии и сектору ГазаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В результате ночного удара авиации Израиля по территории Сирии был ликвидирован как минимум один из высокопоставленных командиров радикальной палестинской группировки «Исламский джихад», сообщил в ночь на понедельник, 24 февраля, израильский телеканал i24News.

Однако не успела эта «сенсационная» новость появиться на сайте канала, как палестинская организация выступила с ее опровержением.

«Движение «Исламский джихад» опровергает информацию израильских СМИ об убийстве высокопоставленного лидера в результате израильского авиаудара в Сирии», - цитирует заявление группировки РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось о воздушной атаке на сирийскую столицу Дамаск, позже Армия обороны Израиля заявила, что в ответ на ракетный обстрел территории еврейского государства нанесла удары по позициям «Исламского джихада» в Сирии и секторе Газа.

Напомним, в конце прошлого года израильские военные ликвидировали старшего командира палестинской группировки Баху Абу аль-Ату, ответственного за множество терактов и ракетных обстрелов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Палестино-израильский конфликт»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
CNN: У США нет доказательств, что Россия «помогает» Трампу на выборах
Израиль объявил о ликвидации одного из командиров «Исламского джихада» в Сирии
Австрийские власти отменили запрет на железнодорожное сообщение с Италией
«А что он сделал для этого?»: Пушков прокомментировал желание Трампа, чтобы Россия и Украина «помирились»
Армия Израиля подтвердила удары по Сирии и сектору Газа
В суде Лондона начнутся слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США
SANA: Сирийские ПВО отражают воздушную атаку на Дамаск
Из-за коронавируса перестанут ходить поезда между Австрией и Италией
Малкин в матче НХЛ подрался с защитником «Вашингтона»
У двух израильтян с круизного лайнера Diamond Princess обнаружен коронавирус
Карнавал в Венеции из-за коронавируса закончился раньше срока
«Пиарить свою культуру»: Лоза оценил выбор Украины для участия в «Евровидение – 2020»
В США оценили «экстремальную» силу «странного» российского калибра
Военные Израиля сообщили о запуске 20 ракет из сектора Газа
В Британии коронавирус диагностировали у четырех человек, эвакуированных с Diamond Princess
Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до девяти
Замначальника поста таможни в Шереметьево задержали за взятку от гражданина Китая
Жертвами коронавируса COVID-19 чаще становятся мужчины
В Италии зафиксирована третья смерть от коронавируса
В США заявили, что у разведки нет данных о «намерении» России помочь переизбранию Трампа
Трамп хочет, чтобы Россия и Украина «поладили друг с другом»
Депутат Рады нецензурно поздравил украинцев с 23 февраля
Эсминец ВМС США вошел в Черное море
Трамп заявил, что лично подпишет мирное соглашение с талибами*
«Это фейк»: Военный источник опроверг информацию об «остановке» самолетами ВКС РФ турецкой колонны в Сирии