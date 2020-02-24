Израиль объявил о ликвидации одного из командиров «Исламского джихада» в Сирии

24 Февр. 2020 2020-02-24T04:48:08+03:00

ВВС Израиля нанесли удары по по Сирии и сектору Газа Фото: REUTERS

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В результате ночного удара авиации Израиля по территории Сирии был ликвидирован как минимум один из высокопоставленных командиров радикальной палестинской группировки «Исламский джихад», сообщил в ночь на понедельник, 24 февраля, израильский телеканал i24News.

Однако не успела эта «сенсационная» новость появиться на сайте канала, как палестинская организация выступила с ее опровержением.

«Движение «Исламский джихад» опровергает информацию израильских СМИ об убийстве высокопоставленного лидера в результате израильского авиаудара в Сирии», - цитирует заявление группировки РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось о воздушной атаке на сирийскую столицу Дамаск, позже Армия обороны Израиля заявила, что в ответ на ракетный обстрел территории еврейского государства нанесла удары по позициям «Исламского джихада» в Сирии и секторе Газа.

Напомним, в конце прошлого года израильские военные ликвидировали старшего командира палестинской группировки Баху Абу аль-Ату, ответственного за множество терактов и ракетных обстрелов.

ИСТОЧНИК KP.RU