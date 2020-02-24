2020-02-24T06:14:15+03:00
В мире

В Южной Корее коронавирусом заразились уже 763 человека, умерли семеро

Страна подняла уровень эпидемиологической угрозы с «оранжевого» до «красного» уровня
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Южной Корее заявляют об "устойчивом распространении вируса"В Южной Корее заявляют об "устойчивом распространении вируса"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 23 февраля, медики Южной Кореи зафиксировали 161 новый случай заражения «китайским» коронавирусом COVID-2019, общее число зараженных в стране выросло до 763.

Увеличилось и число жертв этой опасной инфекции: за минувшие сутки от пневмонии нового типа скончались еще три пациента южнокорейских больниц. Ранее сообщалось о четверых умерших.

Полностью выздоровели и выписались из клиник 18 человек, под наблюдением медиков с подозрением на заболевание находятся 8725 граждан. Данные обнародовала организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения Республики Корея.

Напомним, как писал сайт kp.ru, южнокорейские вирусологи говорят об «устойчивом распространении вируса». Это значит, что большинство заболевших не посещали Китай, заразились коронавирусом у себя в стране. Многие подцепили заразу во время религиозных служб. Кроме того, сообщалось о массовом заражении пациентов и персонала психиатрического отделения одной из больниц в провинции Северный Кёнсан.

Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы с третьего «оранжевого» до четвертого «красного» уровня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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