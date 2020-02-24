2020-02-24T12:11:59+03:00
Политика

"Не ведитесь на провокации!": На Украине готовы противостоять коронавирусу

Премьер-министр страны Алексей Гончарук заявил, что причин для паники нет - ситуация под контролем
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Медики следят за состоянием здоровья эвакуированных украинцевМедики следят за состоянием здоровья эвакуированных украинцевФото: REUTERS
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что власти не допустят распространения коронавируса в стране. Ситуация находится под контролем правительства, и все ответственные службы максимально мобилизованы.

Глава кабмина подчеркнул, что ежедневно получается данные о состоянии здоровья эвакуированных из Китая граждан. Кроме того, национальный штаб дважды в день собирает сведения о распространении заболевания.

В аэропортах введены дополнительные процедуры контроля рейсов из ряда стран. Украина обменивается информацией и опытом со своими партнерами, добавил Гончарук.

Митинг в Новых Санжарах.

"Если у человека будут симптомы болезни, каждую область мы подготовили к этому: есть бригады врачей-инфекционистов, которые знают всю процедуру оказания медицинской помощи. Определены больницы, которые готовы принять людей. Причин для паники нет! Не ведитесь на провокации!", - написал он у себя в Facebook.

Напомним, что сейчас несколько десятков украинцев и иностранцев находятся на карантине в санатории "Новые Санжары" под Полтавой. всех их на прошлой недели вывезли из города-эпицентра распространения заболевания - Уханя.

Сайт kp.ru писал, что против заселения пассажиров "чумного рейса" в санаторий выступили жители региона. Они забросали автобус с земляками камнями и призвали отправить потенциальных носителей коронавируса в Чернобыль или в Донбасс.

Карта распространения коронавируса

На Украине забросали камнями «чумной рейс» из Уханя.Вряд ли эвакуированные из Китая украинцы ожидали, что на родине их атакуют свои же земляки. Вот такая Полтавская битва…

ИСТОЧНИК KP.RU

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