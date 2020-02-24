"Не ведитесь на провокации!": На Украине готовы противостоять коронавирусу

24 Февр. 2020 2020-02-24T12:11:59+03:00

Премьер-министр страны Алексей Гончарук заявил, что причин для паники нет - ситуация под контролем

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что власти не допустят распространения коронавируса в стране. Ситуация находится под контролем правительства, и все ответственные службы максимально мобилизованы.

Глава кабмина подчеркнул, что ежедневно получается данные о состоянии здоровья эвакуированных из Китая граждан. Кроме того, национальный штаб дважды в день собирает сведения о распространении заболевания.

В аэропортах введены дополнительные процедуры контроля рейсов из ряда стран. Украина обменивается информацией и опытом со своими партнерами, добавил Гончарук.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762394" frameborder="0"></iframe> Митинг в Новых Санжарах.

"Если у человека будут симптомы болезни, каждую область мы подготовили к этому: есть бригады врачей-инфекционистов, которые знают всю процедуру оказания медицинской помощи. Определены больницы, которые готовы принять людей. Причин для паники нет! Не ведитесь на провокации!", - написал он у себя в Facebook.

Напомним, что сейчас несколько десятков украинцев и иностранцев находятся на карантине в санатории "Новые Санжары" под Полтавой. всех их на прошлой недели вывезли из города-эпицентра распространения заболевания - Уханя.

Сайт kp.ru писал, что против заселения пассажиров "чумного рейса" в санаторий выступили жители региона. Они забросали автобус с земляками камнями и призвали отправить потенциальных носителей коронавируса в Чернобыль или в Донбасс.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762332" frameborder="0"></iframe> На Украине забросали камнями «чумной рейс» из Уханя.Вряд ли эвакуированные из Китая украинцы ожидали, что на родине их атакуют свои же земляки. Вот такая Полтавская битва…

ИСТОЧНИК KP.RU