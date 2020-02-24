Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая гражданам
Министерство здравоохранения Украины запретило гражданам подкармливать эвакуированных из Китая земляков, которые в настоящий момент находятся на карантине в санатории "Новые Санжары" в Полтавской области.
По словам замглавы ведомства Виктора Ляшко, мера была принята с целью недопущения у постоятельцев инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
"Потому что у нас обсервация касательно острой респираторной вирусной инфекции, мы не хотим, чтобы у нас были еще обсервации по диарейным заболеваниям", - цитирует его агентство "Укринформ".
На Украине забросали камнями «чумной рейс» из Уханя.Вряд ли эвакуированные из Китая украинцы ожидали, что на родине их атакуют свои же земляки. Вот такая Полтавская битва…
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ИСТОЧНИК KP.RU
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