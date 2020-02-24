Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая гражданам

24 Февр. 2020 2020-02-24T08:13:38+03:00

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Министерство здравоохранения Украины запретило гражданам подкармливать эвакуированных из Китая земляков, которые в настоящий момент находятся на карантине в санатории "Новые Санжары" в Полтавской области.

По словам замглавы ведомства Виктора Ляшко, мера была принята с целью недопущения у постоятельцев инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта.

"Потому что у нас обсервация касательно острой респираторной вирусной инфекции, мы не хотим, чтобы у нас были еще обсервации по диарейным заболеваниям", - цитирует его агентство "Укринформ".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762332" frameborder="0"></iframe> На Украине забросали камнями «чумной рейс» из Уханя.Вряд ли эвакуированные из Китая украинцы ожидали, что на родине их атакуют свои же земляки. Вот такая Полтавская битва…

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ИСТОЧНИК KP.RU