2020-02-24T08:13:38+03:00
Политика

Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая гражданам

Специалисты опасаются возникновения вспышки диарейных заболеваний на территории санатория
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министерство здравоохранения Украины запретило гражданам подкармливать эвакуированных из Китая земляков, которые в настоящий момент находятся на карантине в санатории "Новые Санжары" в Полтавской области.

По словам замглавы ведомства Виктора Ляшко, мера была принята с целью недопущения у постоятельцев инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта.

"Потому что у нас обсервация касательно острой респираторной вирусной инфекции, мы не хотим, чтобы у нас были еще обсервации по диарейным заболеваниям", - цитирует его агентство "Укринформ".

На Украине забросали камнями «чумной рейс» из Уханя.Вряд ли эвакуированные из Китая украинцы ожидали, что на родине их атакуют свои же земляки. Вот такая Полтавская битва…

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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