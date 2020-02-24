2020-02-24T12:49:46+03:00
Общество

В китайском Ухане остаются 44 российских студента

Всем им предлагали эвакуироваться на родину спецбортом
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Посол КНР в РФ Чжан ХаньхуэйПосол КНР в РФ Чжан ХаньхуэйФото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
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В китайском городе Ухань, который является эпицентром распространения нового типа коронавируса, остаются 44 российских студента. Всем им предлагали эвакуироваться на родину спецбортом, но молодые люди отказались.

Об этом посол КНР в России Чжан Ханьхуэй сообщил, выступая на пресс-конференции, на которой присутствовал корреспондент "КП" Эдвард Чесноков.

"Они живут нормально, им предоставляют продукты питания и все условия для жизни. Их безопасность гарантирована. Мы (посольство КНР в РФ - прим.ред.) направили просьбу, чтобы наши люди имели контакты с этими студентами", - сказал дипломат. Вырезки из его выступления читайте на сайте kp.ru.

Напомним, что в начале февраля Россия эвакуировала из Китая 144 человека - граждан РФ, а также нескольких стран СНГ. Они провели карантин в тюменском санатории "Градостроитель" и были отпущены на минувшей неделе. Ни у кого из постояльцев не выявили коронавирус.

Карта распространения коронавируса

Посол Китая в РФ заявил о скорой победе над коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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