В китайском Ухане остаются 44 российских студента
В китайском городе Ухань, который является эпицентром распространения нового типа коронавируса, остаются 44 российских студента. Всем им предлагали эвакуироваться на родину спецбортом, но молодые люди отказались.
Об этом посол КНР в России Чжан Ханьхуэй сообщил, выступая на пресс-конференции, на которой присутствовал корреспондент "КП" Эдвард Чесноков.
"Они живут нормально, им предоставляют продукты питания и все условия для жизни. Их безопасность гарантирована. Мы (посольство КНР в РФ - прим.ред.) направили просьбу, чтобы наши люди имели контакты с этими студентами", - сказал дипломат. Вырезки из его выступления читайте на сайте kp.ru.
Напомним, что в начале февраля Россия эвакуировала из Китая 144 человека - граждан РФ, а также нескольких стран СНГ. Они провели карантин в тюменском санатории "Градостроитель" и были отпущены на минувшей неделе. Ни у кого из постояльцев не выявили коронавирус.
Карта распространения коронавируса
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ИСТОЧНИК KP.RU
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