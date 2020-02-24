2020-02-24T16:06:54+03:00
В мире

Лавров: Россия и Турция готовят новую серию консультаций по Идлибу

Глава МИДа подчеркнул, что Москва будет категорически противостоять попыткам оправдать террористов в сирийском Идлибе
Ася КУЗНЕЦОВА
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Глава МИДа России Сергей Лавров сообщил на пресс-конференции, что Россия и Турция готовят новую серию консультаций по ситуации в сирийской провинции ИдлибГлава МИДа России Сергей Лавров сообщил на пресс-конференции, что Россия и Турция готовят новую серию консультаций по ситуации в сирийской провинции ИдлибФото: REUTERS
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Глава МИДа России Сергей Лавров сообщил на пресс-конференции, что Россия и Турция готовят новую серию консультаций по ситуации в сирийской провинции Идлиб.

- Сейчас готовится очередная серия консультаций, которая, мы надеемся, сможет вывести нас на договоренность о том, как добиться того, чтобы это действительно была зона деэскалации и чтобы там не хозяйничали террористы, - заявил министр иностранных дел России.

Лавров также отметил, что Анкара понимает, что в зоне деэскалации ведётся борьба с террористами, а сигналы США о налаживании диалога с группировкой "Джебхат ан-Нусра", которая запрещена в России, неприемлемы.

Глава МИДа подчеркнул, что Москва будет категорически противостоять попыткам оправдать террористов в сирийском Идлибе.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал одним из худших сценариев развития ситуации столкновение российских и турецких войск в сирийском Идлибе.

Продолжаются столкновения между САА и поддерживаемыми Турцией боевиками в сельской местности Идлиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Лавров: Россия и Турция готовят новую серию консультаций по Идлибу
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