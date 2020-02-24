Лавров: Россия и Турция готовят новую серию консультаций по Идлибу

24 Февр. 2020 2020-02-24T16:06:54+03:00

Глава МИДа России Сергей Лавров сообщил на пресс-конференции, что Россия и Турция готовят новую серию консультаций по ситуации в сирийской провинции Идлиб Фото: REUTERS

Глава МИДа подчеркнул, что Москва будет категорически противостоять попыткам оправдать террористов в сирийском Идлибе

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Глава МИДа России Сергей Лавров сообщил на пресс-конференции, что Россия и Турция готовят новую серию консультаций по ситуации в сирийской провинции Идлиб.

- Сейчас готовится очередная серия консультаций, которая, мы надеемся, сможет вывести нас на договоренность о том, как добиться того, чтобы это действительно была зона деэскалации и чтобы там не хозяйничали террористы, - заявил министр иностранных дел России.

Лавров также отметил, что Анкара понимает, что в зоне деэскалации ведётся борьба с террористами, а сигналы США о налаживании диалога с группировкой "Джебхат ан-Нусра", которая запрещена в России, неприемлемы.

Глава МИДа подчеркнул, что Москва будет категорически противостоять попыткам оправдать террористов в сирийском Идлибе.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал одним из худших сценариев развития ситуации столкновение российских и турецких войск в сирийском Идлибе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762391" frameborder="0"></iframe> Продолжаются столкновения между САА и поддерживаемыми Турцией боевиками в сельской местности Идлиб.

ИСТОЧНИК KP.RU