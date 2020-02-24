Лавров: Россия и Турция готовят новую серию консультаций по Идлибу
Глава МИДа России Сергей Лавров сообщил на пресс-конференции, что Россия и Турция готовят новую серию консультаций по ситуации в сирийской провинции Идлиб.
- Сейчас готовится очередная серия консультаций, которая, мы надеемся, сможет вывести нас на договоренность о том, как добиться того, чтобы это действительно была зона деэскалации и чтобы там не хозяйничали террористы, - заявил министр иностранных дел России.
Лавров также отметил, что Анкара понимает, что в зоне деэскалации ведётся борьба с террористами, а сигналы США о налаживании диалога с группировкой "Джебхат ан-Нусра", которая запрещена в России, неприемлемы.
Глава МИДа подчеркнул, что Москва будет категорически противостоять попыткам оправдать террористов в сирийском Идлибе.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал одним из худших сценариев развития ситуации столкновение российских и турецких войск в сирийском Идлибе.
Продолжаются столкновения между САА и поддерживаемыми Турцией боевиками в сельской местности Идлиб.
ИСТОЧНИК KP.RU