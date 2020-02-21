В Кремле оценили возможность столкновений России и Турции в Идлибе

21 Февр. 2020 2020-02-21T14:23:12+03:00

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Столкновения российских и турецких войск в сирийском Идлибе стали бы одним из худших сценариев развития событий в регионе. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ситуация в Идлибе действительно очень тревожная. Она вызывает глубокую обеспокоенность. Эта ситуация постоянно является темой для обсуждения российской и турецкой стороны", - сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что не хотелось бы говорить о худших сценариях, но все террористы должны быть нейтрализованы. Именно с этими боевиками ведет борьбу правительственная армии Сирии.

Сайт kp.ru писал, что пока ВКС России сбрасывают бомбы на вооруженных террористов, турков уличают в их артиллерийской поддержке. Именно такая помощь со стороны Анкары помогла боевикам прорвать оборону сирийской армии. Предотвратить захват новых территорий позволила воздушная атака наших самолетов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762194" frameborder="0"></iframe> Турецкая военная техника пересекла границу и вошла в сирийский Идлиб.

ИСТОЧНИК KP.RU