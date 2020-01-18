2020-01-18T10:17:16+03:00
В мире

Грузия и Украина пожаловались на Россию в Международную морскую организацию

Якобы российские корабли мешают поисково-спасательным операциям в Черном и Азовском морях
Юлия САЛЬНИКОВА
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Международно-правовой статус Азовского моря определен российско-украинским договором, ратифицированным обеими сторонами в 2004 годуМеждународно-правовой статус Азовского моря определен российско-украинским договором, ратифицированным обеими сторонами в 2004 годуФото: Анастасия ЖУКОВА
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Власти Украины и Грузии подали коллективную жалобу в Международную морскую организацию (International Maritime Organization, IMO). В заявлении сказано, что Россия якобы совершает «неправомерные действия», препятствуя поисково спасательным операциям. Какие именно операции Украина и Грузия проводят в Черном и Азовском морях, не сказано.

- Совместный документ Украины и Грузии был поддержан делегациями стран ЕС и США,- сказано на странице в фейсбуке посольства Украины в Великобритании.

После передаче Киеву задержанных в Керченском проливе украинских кораблей, главы четырех стран (Украины, Эстонии, Литвы и Швеции) обратились к российской стороне с требованием обеспечить доступ в украинские порты в Азовском море. Ранее в ситуацию пытались вмешаться американцы - в госдепартамент США требовали от России отказаться от досмотра коммерческих судов в Азовском море и в районе Керченского пролива, потому что это "мешает международной навигации".

ИСТОЧНИК KP.RU

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