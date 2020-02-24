13 турецких военных погибли в Идлибе
Не менее 13 турецких военных погибли в результате авиаудара по наблюдательному пункту Вооружённых сил Турции в сирийской провинции Идлиб.
- Тринадцать турецких военных погибли, еще несколько ранены в результате авиаудара по наблюдательному пункту Турции в деревне Кансафра и аль-Бара провинции Идлиб, - передаёт РИА Новости слова своего турецкого военного источника.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что Россия и Турция готовят новую серию консультаций по Идлибу. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Напомним, что в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, сказано, что турецкие военные сохраняют статус-кво в своём присутствии, но при условии вывода до 15 октября 2018 года всех террористических радикальных группировок из идлибской зоны деэскалации.
В меморандуме также сказано о принятии "эффективных мер для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" и о проведении совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
ИСТОЧНИК KP.RU