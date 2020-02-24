13 турецких военных погибли в Идлибе

24 Февр. 2020 2020-02-24T18:22:30+03:00

Не менее 13 турецких военных погибли в результате авиаудара по наблюдательному пункту Вооружённых сил Турции в сирийской провинции Идлиб Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Не менее 13 турецких военных погибли в результате авиаудара по наблюдательному пункту Вооружённых сил Турции в сирийской провинции Идлиб.

- Тринадцать турецких военных погибли, еще несколько ранены в результате авиаудара по наблюдательному пункту Турции в деревне Кансафра и аль-Бара провинции Идлиб, - передаёт РИА Новости слова своего турецкого военного источника.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Россия и Турция готовят новую серию консультаций по Идлибу. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Напомним, что в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, сказано, что турецкие военные сохраняют статус-кво в своём присутствии, но при условии вывода до 15 октября 2018 года всех террористических радикальных группировок из идлибской зоны деэскалации.

В меморандуме также сказано о принятии "эффективных мер для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" и о проведении совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.

ИСТОЧНИК KP.RU