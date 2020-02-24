2020-02-24T20:08:08+03:00
В мире

Украинскую певицу Maruv осудили за поздравление с "русским" праздником 23 февраля

Певица ответила комментаторам, что её отец и дедушка служили в Советской армии
Ася КУЗНЕЦОВА
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Украинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, грубо ответила комментаторам на критику её поздравления с 23 февраляУкраинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, грубо ответила комментаторам на критику её поздравления с 23 февраляФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Украинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, грубо ответила комментаторам на критику её поздравления с 23 февраля.

- У меня опять развелся срач в комментариях из-за того, что я поздравила мужчин с 23 Февраля. У меня папа служил, дедушка служил в Советской армии, хочу и поздравляю, - написала Maruv в Instagram-сториз и нецензурно выругалась.

Певица также добавила, что поздравит мужчин и с Днём защитника Отечества 14 октября, когда он празднуется украинцами.

Напомним, что власти Украины отказались от празднования Дня защитника Отечества 23 февраля в 2014 году. Праздник был перенесён на 14 октября. На Украине также запрещена демонстрация коммунистической символики.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Одессе сорвали и растоптали последний барельеф маршалу Жукову, который должны были демонтировать по украинскому закону о декоммунизации.

Марув ответила украинским хейтерам, набросившимся на нее после поздравления с "русским" праздником 23 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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