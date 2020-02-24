Украинскую певицу Maruv осудили за поздравление с "русским" праздником 23 февраля
Украинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, грубо ответила комментаторам на критику её поздравления с 23 февраля.
- У меня опять развелся срач в комментариях из-за того, что я поздравила мужчин с 23 Февраля. У меня папа служил, дедушка служил в Советской армии, хочу и поздравляю, - написала Maruv в Instagram-сториз и нецензурно выругалась.
Певица также добавила, что поздравит мужчин и с Днём защитника Отечества 14 октября, когда он празднуется украинцами.
Напомним, что власти Украины отказались от празднования Дня защитника Отечества 23 февраля в 2014 году. Праздник был перенесён на 14 октября. На Украине также запрещена демонстрация коммунистической символики.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Одессе сорвали и растоптали последний барельеф маршалу Жукову, который должны были демонтировать по украинскому закону о декоммунизации.
Марув ответила украинским хейтерам, набросившимся на нее после поздравления с "русским" праздником 23 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU