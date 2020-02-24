На Украине снизили цену на газ для населения на 15%
На Украине в феврале 2020 года снизится оптовая цена на природный газ для нужд населения на 15%, а также для производителей тепла и других потребителей, сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».
- В феврале 2020 года оптовая цена на природный газ составит 3,95 тыс. гривен за 1 тыс. куб. м (без учета НДС). <...> Это на 15% меньше, чем в январе 2020 года и на 37% ниже, чем в феврале 2019 года, - сказано в сообщении компании.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, советник президента Украины Игорь Новиков сообщил в январе, что "Нафтогаз" закупил слишком дорогое топливо летом 2019 года. Это сказалось на украинцах.
Тогда Новиков заявил, что в январе пришли платежки с ценой за газ 6 913 гривен (более 17,5 тыс. рублей) за тысячу кубов.
"Какого (черта. - ред.), вполне резонно спросите вы", - возмутился политик.
Тогда Новиков заявил также о своём намерении передать президенту Украины Владимиру Зеленскому справку о преступлениях против энергетической безопасности страны.
ИСТОЧНИК KP.RU