2020-02-24T20:22:28+03:00
В мире

На Украине снизили цену на газ для населения на 15%

С февраля 2020 года стоимость будет ниже для потребителей и производителей тепла
Ася КУЗНЕЦОВА
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На Украине в феврале 2020 года снизится оптовая цена на природный газ для нужд населения на 15%На Украине в феврале 2020 года снизится оптовая цена на природный газ для нужд населения на 15%Фото: REUTERS
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На Украине в феврале 2020 года снизится оптовая цена на природный газ для нужд населения на 15%, а также для производителей тепла и других потребителей, сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

- В феврале 2020 года оптовая цена на природный газ составит 3,95 тыс. гривен за 1 тыс. куб. м (без учета НДС). <...> Это на 15% меньше, чем в январе 2020 года и на 37% ниже, чем в феврале 2019 года, - сказано в сообщении компании.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, советник президента Украины Игорь Новиков сообщил в январе, что "Нафтогаз" закупил слишком дорогое топливо летом 2019 года. Это сказалось на украинцах.

Тогда Новиков заявил, что в январе пришли платежки с ценой за газ 6 913 гривен (более 17,5 тыс. рублей) за тысячу кубов.

"Какого (черта. - ред.), вполне резонно спросите вы", - возмутился политик.

Тогда Новиков заявил также о своём намерении передать президенту Украины Владимиру Зеленскому справку о преступлениях против энергетической безопасности страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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