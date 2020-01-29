«Какого…»: Советник Зеленского матом отреагировал на новые цены на газ

29 Янв. 2020 2020-01-29T16:14:00+03:00

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Летом прошлого года «Нафтогаз» закупил слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на простых жителях страны. Такое заявление сделал советник президента Украины Игорь Новиков.

Он рассказал, что в январе пришли платежки с ценой за газ 6913 гривен (более 17,5 тыс. рублей) за ту же тысячу кубов, которая «как ни крути, вот и близко не 4650 гривен» (11,8 тыс рублей) – тариф, который «Нафтогаз» и энергетические власти страны обещали гражданам Украины. В результате реальные цены оказались более чем на 2 тыс. гривен выше.

«Какого (черта. - ред.), вполне резонно спросите вы», - возмутился политик.

Новиков сообщил, что намерен передать президенту Украины Владимиру Зеленскому справку о преступлениях против энергетической безопасности страны.

Напомним, в январе прошлого года «Газпром» и «Нафтогаз» отказались от взаимных финансовых претензий и подписали совместный контракт на поставку в Украину топлива. По словам исполнительного директора украинской компании, самый выгодный в истории.

ИСТОЧНИК KP.RU