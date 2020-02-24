"Из трагедии устроили балаган": Захарова о заявлении Нидерландов по поводу "Бука" в деле МН17

24 Февр. 2020 2020-02-24T22:02:42+03:00

Нидерландский прокурор Фред Вестербек заявил о наличии как минимум одного свидетеля запуска ракеты

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Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала балаганом расследование Совместной следственной группы (ССГ) по крушению малайзийского Boeing в Донбассе. Она прокомментировала в своём Facebook интервью нидерландского прокурора Фреда Вестербека телеканалу CBS.

23 февраля он заявил о том, что есть по крайней мере один свидетель запуска ракеты "Бук".

- Из показаний: "Иду я как-то по лесу. Бук, тополь, ясень..." Противно. Из трагедии устроили балаган, - написала Захарова.

Напомним, что 17 июля 2014 года потерпел крушение самолёт Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Все 298 человек на борту погибли. В созданную специально для расследования авиакатастрофы Совместную следственную группу вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

В июне 2019 года следователи назвали имена трёх россиян и одного украинца, подозреваемых в причастности к крушению. Суд над ними должен начаться 9 марта 2020 года.

Генпрокуратура Нидерландов опубликовала реконструкцию оружия, из которого был сбит MH17.Press presentation JIT MH17 29-09-2016

ИСТОЧНИК KP.RU