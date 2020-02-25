Названы самые опасные приложения-шпионы для смартфонов

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:34:23+03:00

Эксперты уверяют, что вредоносное ПО можно получить даже из официального приложения

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Заместитель лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин назвал программы для телефонов, которые входят в рейтинг самых опасных. Такие приложения способны подслушивать разговоры и размещать в открытом доступе личные данные абонента. При этом скачать программу можно не только случайно, но и в официальных магазинах.

Эксперты признают, что самая большая угроза для смартфона Android — его невнимательный владелец. Основной источник заражения – это приложения, скаченные через браузер. Зачастую это является контекстной рекламой, которая выкуплена мошенниками, а пользователь загружает вредоносный файл APK.

Аналитики «Лаборатории Касперского» напоминают, что популярные приложения не спасут от угрозы.

-Недавно были найдены зловреды, которые притворялись популярным приложением для знакомств. А вообще, в 2019 году чаще всего троянцы выдавали себя за приложения для обработки фотографий, — рассказывает «Известиям» Виктор Чебышев, антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского».

Беспокоиться стоит не только владельцам телефонов на базе Android, но и тем, кто использует продукцию Apple. В App Store мошенники чаще всего внедряют вирусы в те приложения, где потребуется отпечаток пальцев владельца. Это могут быть программы для измерения давления, определения пола и тд.

Как только человек дотронулся до сенсора, то команда посылается на мобильные банки, чтобы оплатить ту или иную покупку. Это не совсем мошенничество, а скорее, тест на внимательность. Формально есть процедура возврата денег в течении суток, но часто люди даже не знают, что совершили покупку.

Еще одна лазейка для мошенников – это приложения для удаленного доступа. Придуманные для технической поддержки, они позволяют мастеру видеть экран вашего устройства.

- Такие есть и на iOS, и на Android. Злоумышленник может попросить поставить программу и потом провести финансовую операцию от вашего имени. Даже одноразовые пароли для оплаты будут видны на экране. Выходит, что программа легальная, но двойного назначения, - отмечает Сергей Никитин.

Единственным спасением пользователей остается то, что производители телефонов постоянно совершенствуют свои технологии и внедряют функции встроенной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU