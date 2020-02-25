У 56-летней китаянки обнаружили коронавирус после восьми отрицательных тестов

25 Февр. 2020 2020-02-25T12:14:44+03:00

Инкубационный период у коронавируса может длиться больше двух недель Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Жительница китайской провинции Сычуань оказалась заражена коронавирусом, хотя восемь тестов на наличие заболевания были отрицательными. Как сообщает Global Times, 56-летняя женщина работала в отеле, где зафиксированы были случаи распространения COVID-19, в том числе и среди сотрудников.

Поскольку сотрудница контактировала с заболевшим, ее поместили на карантин еще со 2 февраля. Инкубационный период болезни оказался дольше, чем две недели. Пробы из дыхательных путей и ПЦР-тесты не показали, что женщина заражена.

Только после того, как появились клинические симптомы, из лаборатории пришел положительный результат.

По данным на 25 февраля, эпицентром распространения коронавируса по-прежнему является Китай - число погибших перевалило за 2701. Опасной становится ситуация в Италии - это единственная страна в Европе, где число заразившихся больше 200. Причем впервые об обнаружении вируса сообщили пару дней назад.

ИСТОЧНИК KP.RU