В Москве усилили режим дезинфекции в связи с коронавирусом

25 Февр. 2020 2020-02-25T12:35:01+03:00

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В Москве усилят работы по уборке города из-за коронавируса. Новых случаев заражения в России не зарегистрировано. Диагноз впервые поставили 31 января прибывшему в Россию гражданину КНР. Вскоре был еще один заболевший. Однако, оба - прошли лечение, тесты на коронавирус у них отрицательные. Еще трое россиян заразились на круизном лайнере в Японии. Они эвакуировали в Казань, где проходят лечение в отдельных боксах. Их здоровью ничто не угрожает.

В целях профилактики, в столице по распоряжению мэра Сергея Собянина усилят меры по уборке города. Особое внимание уделят уборке и дезинфекции в местах массового пребывания людей - скверах, парках, торговых центрах, на рынках.

- Однако, наблюдая тревожную ситуацию в Китае, мы совместно с федеральным Правительством принимаем дополнительные меры профилактики для недопущения проникновения инфекции в Москву,- сказано в блоге мэра Москвы. - С началом весны в Москве проводятся традиционные работы по уборке города. В этом году они будут значительно усилены.

В жилых секторах проведут дополнительно дератизацию - уничтожат крыс и мышей.

С 20 февраля в Россию запрещен въезд гражданам КНР. Мэр столицы сообщил, что на вокзалах и в аэропортах выявляют граждан, которые прибыли из Китая в Россию до введения запрета.

- Сотрудники полиции и медики проводят рейды по местам их возможного проживания (гостиницы, общежития, частные квартиры),-сказано в сообщении.

При обнаружении температуры пассажиров поездов или самолетов госпитализируют, а тех, кто в группе риска - отправят на двухнедельный карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU