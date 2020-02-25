Лавров призвал выработать меры по предотвращению силового противостояния в космосе

25 Февр. 2020 2020-02-25T13:25:17+03:00

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Необходимо выработать приемлемые для всех меры по предотвращению силового противостояния в космическом пространстве, поскольку очевиднее ставится план НАТО вывести оружие в космос. Такое заявление министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал, выступая во вторник в Женеве на конференции по разоружению.

«Всё более реальные очертания приобретают планы США, Франции, да и в целом Североатлантического альянса по выводу оружия в космос. Убеждены, что ещё не поздно выработать общеприемлемые меры, способные предотвратить силовое противостояние в космическом пространстве», - сказал глава внешнеполитического ведомства.

На период, пока такой договор будет вырабатываться Лавров предложил воспользоваться российско-китайским проектом договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.

Напомним, ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что подход альянса к космосу будет оставаться оборонительным, но при этом будут изучены возможные космические угрозы, которые могут быть расценены как военные.

ИСТОЧНИК KP.RU