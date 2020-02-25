Центробанк продлил на два года нулевую комиссию за переводы физлиц по номеру телефона

25 Февр. 2020 2020-02-25T14:31:15+03:00

Переводить деньги с телефона на телефон в большинстве банком можно будет по-прежнему бесплатно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Банки не будут платить комиссию за операции по переводу денег физлиц по номеру телефона. В Центробанке продлили на два года - до конца июня 2022 года, нулевую комиссию.

Впервые такие льготные условия для работы банков, когда за перевод денег физлиц по номеру телефона (Система быстрых платежей) кредитное учреждение не платит комиссию, ввели в 2019 году. Банки устанавливали комиссию для клиентов на свое усмотрение - кто-то сделал эту операцию бесплатной, а кто-то умудрился задрать процент за быстрый перевод денег до 1,5 процентов.

Ожидалось, что с 2020 года нулевая комиссия исчезнет, и тогда уже все банки введут обязательную комиссию для клиентов, поскольку сами будут обязаны платить за перевод деньги. Однако, в ЦБ решили продлить льготные период еще на два года. Нулевая комиссия действует, напомним, при условии, что отправитель и получатель - клиенты одного банка.

ИСТОЧНИК KP.RU