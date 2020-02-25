2020-02-25T14:31:15+03:00
Общество

Центробанк продлил на два года нулевую комиссию за переводы физлиц по номеру телефона

Льготная система для банков будет действовать до конца июня 2022 года
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Переводить деньги с телефона на телефон в большинстве банком можно будет по-прежнему бесплатноПереводить деньги с телефона на телефон в большинстве банком можно будет по-прежнему бесплатноФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Банки не будут платить комиссию за операции по переводу денег физлиц по номеру телефона. В Центробанке продлили на два года - до конца июня 2022 года, нулевую комиссию.

Впервые такие льготные условия для работы банков, когда за перевод денег физлиц по номеру телефона (Система быстрых платежей) кредитное учреждение не платит комиссию, ввели в 2019 году. Банки устанавливали комиссию для клиентов на свое усмотрение - кто-то сделал эту операцию бесплатной, а кто-то умудрился задрать процент за быстрый перевод денег до 1,5 процентов.

Ожидалось, что с 2020 года нулевая комиссия исчезнет, и тогда уже все банки введут обязательную комиссию для клиентов, поскольку сами будут обязаны платить за перевод деньги. Однако, в ЦБ решили продлить льготные период еще на два года. Нулевая комиссия действует, напомним, при условии, что отправитель и получатель - клиенты одного банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зеленский назвал себя "дрессированным псом" на встрече с шахтерами
Замминистра здравоохранения Ирана признался, что инфицирован коронавирусом
Полиция Греции подавила протесты против строительства лагерей для мигрантов
Премьер-министр Италии обвинил руководство больницы в распространении коронавируса
Киев рассматривает три «закрытые» версии авиакатастрофы под Тегераном
Туроператоры не ожидают массовых отказов от поездок в Италию из-за коронавируса
Зеленский поручил до мая погасить долги по зарплате шахтерам или без жалованья останутся министры
Умер Хосни Мубарак - лидер Египта, свергнутый революцией 2011 года
Центробанк продлил на два года нулевую комиссию за переводы физлиц по номеру телефона
Россияне не пострадали в результате наезда автомобиля на людей на карнавале в Германии
«Он был выдающимся военачальником»: Путин принес соболезнования родным маршала Язова
Рейтинг "аварийных" регионов России: больше всего ДТП в Туве
АТОР: прекращены продажи туров в Китай, остальные направления открыты
Власти Турции запретили ввоз в страну электронных сигарет и их компонентов
Самолет экстренно сел в Анкаре из-за подозрения на коронавирус у пассажира
Военный историк рассказал о вкладе Язова в развитие вооруженных сил
На Украине предложили "вычистить" библиотеки от книг времен СССР
ВЦИОМ: Больше 60 процентов россиян планируют участвовать в голосовании по Конституции
Лавров призвал выработать меры по предотвращению силового противостояния в космосе
Песков: работа по сделке ОПЕК+ продолжается, решений не принято
Бизнесмена из Камеруна обмотали пленкой в самолете из-за поддельной визы
Более тысячи человек изолировали на Канарах в отеле, где у постояльца обнаружили коронавирус