Полиция Греции подавила протесты против строительства лагерей для мигрантов
В Греции прошли массовые протесты против строительства новых закрытых центров для содержания мигрантов и лагерей для беженцев. Против правоохранителей вышли жители островов Лесбос и Хиос.
Утром во вторник, 25 февраля, они попытались помешать выгрузке строительной техники с паромов, но ее сопровождали 10 подразделений спецназа. В результате против протестующих применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Технику все же доставили на место строительства лагерейФото: REUTERS
В порту Местон на острове Хиос из-за действий правоохранителей травмы получили мэр города Стаматис Кармантзис и местный священник, президент Ассоциации духовенства. Их доставили в больницу для оказания первой помощи. Судя по кадрам с места инцидента, число пострадавших гораздо больше двух людей.
После разгона сотен местных жителей на обоих островах полицейские вместе с техникой отправились на место запланированного строительства, передает агентство AMNA.
Сайт kp.ru писал, что у берегов Греции часто опрокидываются лодки с беженцами. Спасенные нелегальные мигранты остаются в республике.
ИСТОЧНИК KP.RU