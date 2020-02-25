2020-02-25T14:54:31+03:00
Происшествия

Полиция Греции подавила протесты против строительства лагерей для мигрантов

Жители островов Лесбос и Хиос пытались помешать выгрузке техники с паромов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В числе пострадавших священник и мэр островаВ числе пострадавших священник и мэр островаФото: REUTERS
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В Греции прошли массовые протесты против строительства новых закрытых центров для содержания мигрантов и лагерей для беженцев. Против правоохранителей вышли жители островов Лесбос и Хиос.

Утром во вторник, 25 февраля, они попытались помешать выгрузке строительной техники с паромов, но ее сопровождали 10 подразделений спецназа. В результате против протестующих применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Технику все же доставили на место строительства лагерей Фото: REUTERS

Технику все же доставили на место строительства лагерейФото: REUTERS

В порту Местон на острове Хиос из-за действий правоохранителей травмы получили мэр города Стаматис Кармантзис и местный священник, президент Ассоциации духовенства. Их доставили в больницу для оказания первой помощи. Судя по кадрам с места инцидента, число пострадавших гораздо больше двух людей.

После разгона сотен местных жителей на обоих островах полицейские вместе с техникой отправились на место запланированного строительства, передает агентство AMNA.

Сайт kp.ru писал, что у берегов Греции часто опрокидываются лодки с беженцами. Спасенные нелегальные мигранты остаются в республике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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