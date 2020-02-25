Замминистра здравоохранения Ирана признался, что инфицирован коронавирусом

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:07:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Заместитель главы министерства здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи сообщил, что у него подтвержден коронавирус нового типа

По последним данным число случаев заражения китайской пневмонией в Исламской республике увеличилось до 95, из них 18 – с летальным еще 900 человек с подозрением на болезнь проходят проверку.

Напомним, за один день, 22 февраля, число погибших от коронавируса нового типа увеличилась больше, чем вдвое. Министерство здравоохранения страны призвал граждан оставаться дома из-за продолжающегося распространения заболевания.

Как сообщал сайт kp.ru, из-за ситуации с коронавирусом и на фоне притока иранских туристов в турецкую провинцию Ван в преддверии праздника Навруз в воскресенье, 23 февраля, Турция сообщила о закрытии границы с Ираном. За ней последовал Афганистан, а Ирак решил закрыть один из КПП.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

ИСТОЧНИК KP.RU