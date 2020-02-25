Замминистра здравоохранения Ирана признался, что инфицирован коронавирусом
Заместитель главы министерства здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи сообщил, что у него подтвержден коронавирус нового типа
По последним данным число случаев заражения китайской пневмонией в Исламской республике увеличилось до 95, из них 18 – с летальным еще 900 человек с подозрением на болезнь проходят проверку.
Напомним, за один день, 22 февраля, число погибших от коронавируса нового типа увеличилась больше, чем вдвое. Министерство здравоохранения страны призвал граждан оставаться дома из-за продолжающегося распространения заболевания.
Как сообщал сайт kp.ru, из-за ситуации с коронавирусом и на фоне притока иранских туристов в турецкую провинцию Ван в преддверии праздника Навруз в воскресенье, 23 февраля, Турция сообщила о закрытии границы с Ираном. За ней последовал Афганистан, а Ирак решил закрыть один из КПП.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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