2020-02-25T15:07:55+03:00
В мире

Замминистра здравоохранения Ирана признался, что инфицирован коронавирусом

Число случаев заражения китайской пневмонией в Исламской республике увеличилось до 95 [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Замминистра здравоохранения Ирана инфицирован коронавирусомЗамминистра здравоохранения Ирана инфицирован коронавирусомФото: REUTERS
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Заместитель главы министерства здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи сообщил, что у него подтвержден коронавирус нового типа

По последним данным число случаев заражения китайской пневмонией в Исламской республике увеличилось до 95, из них 18 – с летальным еще 900 человек с подозрением на болезнь проходят проверку.

Напомним, за один день, 22 февраля, число погибших от коронавируса нового типа увеличилась больше, чем вдвое. Министерство здравоохранения страны призвал граждан оставаться дома из-за продолжающегося распространения заболевания.

Как сообщал сайт kp.ru, из-за ситуации с коронавирусом и на фоне притока иранских туристов в турецкую провинцию Ван в преддверии праздника Навруз в воскресенье, 23 февраля, Турция сообщила о закрытии границы с Ираном. За ней последовал Афганистан, а Ирак решил закрыть один из КПП.

Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

ИСТОЧНИК KP.RU

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