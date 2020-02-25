Пятерым грозит от 5 до 8 лет тюрьмы за беспорядки в Новых Санжарах

25 Февр. 2020 2020-02-25T19:04:06+03:00

20 февраля они устроили беспорядки из-за размещения в городе на карантин эвакуированных из Китая украинцев

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Пять человек стали подозреваемыми по делу о беспорядках в Новых Санжарах в Полтавской области Украины. Всем им грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

Напомним, что 20 февраля самолёт с 73 эвакуированными из китайского Уханя, среди которых было 45 украинцев, прилетел в Харьков. Их повезли на карантин в санаторий Нацгвардии Украины. Жители Новых Санжаров в Полтавской области заблокировали трассу, устроили столкновения с полицией и забросали камнями приехавший автобус с соотечественниками.

Тогда в беспорядках полиция задержала 24 человека, большинство отпустили утром 21 февраля. Пятеро полицейских были доставлены в больницу.

Сайт kp.ru сообщал, что на следующий день президент Украины Владимир Зеленский сравнил Украину с Европой Средневековья, когда комментировал события, произошедшие накануне в Новых Санжарах.

- Мы часто говорим, что Украина - это Европа. Так вот, вчера в некоторых эпизодах казалось, что мы Европа времен Средневековья, - обратился к соотечественникам президент.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762333" frameborder="0"></iframe> Жители Новых Санжар предлагают сжечь эвакуированных из Китая соотечественников.

ИСТОЧНИК KP.RU