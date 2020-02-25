Пятерым грозит от 5 до 8 лет тюрьмы за беспорядки в Новых Санжарах
Пять человек стали подозреваемыми по делу о беспорядках в Новых Санжарах в Полтавской области Украины. Всем им грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Полтавской области Юрий Сулаев.
Напомним, что 20 февраля самолёт с 73 эвакуированными из китайского Уханя, среди которых было 45 украинцев, прилетел в Харьков. Их повезли на карантин в санаторий Нацгвардии Украины. Жители Новых Санжаров в Полтавской области заблокировали трассу, устроили столкновения с полицией и забросали камнями приехавший автобус с соотечественниками.
Тогда в беспорядках полиция задержала 24 человека, большинство отпустили утром 21 февраля. Пятеро полицейских были доставлены в больницу.
Сайт kp.ru сообщал, что на следующий день президент Украины Владимир Зеленский сравнил Украину с Европой Средневековья, когда комментировал события, произошедшие накануне в Новых Санжарах.
- Мы часто говорим, что Украина - это Европа. Так вот, вчера в некоторых эпизодах казалось, что мы Европа времен Средневековья, - обратился к соотечественникам президент.
Жители Новых Санжар предлагают сжечь эвакуированных из Китая соотечественников.
ИСТОЧНИК KP.RU
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