Зеленский назвал Украину Средневековой Европой

21 Февр. 2020 2020-02-21T15:28:18+03:00

Жители Новых Санжаров в Полтавской области заблокировали трассу, устроили столкновения с полицией и забросали камнями приехавший автобус с соотечественниками Фото: REUTERS

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Президент Украины Владимир Зеленский сравнил Украину с Европой Средневековья, когда комментировал события, произошедшие накануне в Новых Санжарах. Там местные жители протестовали против размещения эвакуированных из Уханя украинцев на карантин в санатории, расположенном в Полтавской области.

- Мы часто говорим, что Украина - это Европа. Так вот, вчера в некоторых эпизодах казалось, что мы Европа времен Средневековья, - передаёт ТАСС слова Зеленского.

20 февраля самолёт с 73 эвакуированными из китайского Уханя, среди которых было 45 украинцев, прилетел в Харьков. Их повезли на карантин в санаторий Нацгвардии Украины. Жители Новых Санжаров в Полтавской области заблокировали трассу, устроили столкновения с полицией и забросали камнями приехавший автобус с соотечественниками.

В беспорядках полиция задержала 24 человека, большинство отпустили утром 21 февраля. Пятеро полицейских в больнице.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762125" frameborder="0"></iframe> Жители Новых Санжар атаковали автобусы с эвакуированными из Уханя украинцами.Протестующие окружили автобусы с эвакуированными и бросали камни в окна. Как сообщают местные СМИ, одному из пассажиров автобуса разбили голову

ИСТОЧНИК KP.RU