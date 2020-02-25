2020-02-25T21:01:48+03:00
Политика

Лавров о толкавшихся в Грузии журналистках : «Вы больные, девочки»

Перед конференцией Собеза ООН в Женеве грузинские журналистки "набросились" на российскую делегацию
Юлия САЛЬНИКОВА
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Глава МИД Сергей ЛавровГлава МИД Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Глава российского МИД Сергей Лавров раскритиковал журналисток из Грузии за непрофессиональное поведение. Перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве представительница нескольких грузинских телеканалов начали толкаться и перебивать друг друга, чтобы задать вопрос Лаврову. Интересовал их только один вопрос, приедет ли российский министр в Тбилиси.

- Вы чем то... вы больные, девочки, - отреагировал на поведение журналисток Лавров.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что журналисты из Грузии буквально "набросились" на российскую делегацию.

- Кричали, пихались, толкались, пытаясь пробиться к министру, - сообщила она.

После антироссийских акций протеста в Тбилиси, российские власти закрыли авиасообщение с Грузией, а турфирмам и турагенствам рекомендовано воздержаться от продажи туров в эту страну.

ИСТОЧНИК KP.RU

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