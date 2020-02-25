Лавров о толкавшихся в Грузии журналистках : «Вы больные, девочки»
Глава российского МИД Сергей Лавров раскритиковал журналисток из Грузии за непрофессиональное поведение. Перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве представительница нескольких грузинских телеканалов начали толкаться и перебивать друг друга, чтобы задать вопрос Лаврову. Интересовал их только один вопрос, приедет ли российский министр в Тбилиси.
- Вы чем то... вы больные, девочки, - отреагировал на поведение журналисток Лавров.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что журналисты из Грузии буквально "набросились" на российскую делегацию.
- Кричали, пихались, толкались, пытаясь пробиться к министру, - сообщила она.
После антироссийских акций протеста в Тбилиси, российские власти закрыли авиасообщение с Грузией, а турфирмам и турагенствам рекомендовано воздержаться от продажи туров в эту страну.
ИСТОЧНИК KP.RU