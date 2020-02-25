Новак: рост цен на бензин в России укладывается в динамику инфляции
Глава Министерства энергетики Александра Новак заявил, что рост цен на бензин в РФ укладывается в динамику инфляции.
Более того, по словам главы ведомства, уровень цен на топливо не самый высокий, в том числе среди нефтедобывающих стран.
- В этом плане мы сформировали в рамках системы налогообложения механизм сдерживания цен, - подчеркнул Новак.
Так глава Минэнерго ответил на вопрос ведущего телепрограммы "Право на справедливость", Андрея Макарова, который занимает должность главы комитета по бюджету и налогам в Госдуме.
Макаров согласился с мнением Новака, заявив, что например, в Норвегии, которая также является крупным нефтеэкспортером, цена на топливо "гораздо выше".
Так, средняя стоимость бензина в Норвегии по состоянию на 24 февраля составляла $1,84 за литр, тогда как в России - $0,71 за литр.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях Александр Новак рассказал о новом ценовом предложении по нефти для Белоруссии. Россия готова постепенно снижать премию к стоимости на поставляемое сырье.
ИСТОЧНИК KP.RU