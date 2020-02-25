2020-02-26T00:07:56+03:00
Экономика

Новак: рост цен на бензин в России укладывается в динамику инфляции

Глава Минэнерго подчеркнул, что уровень цен не самый высокий, в том числе среди нефтедобывающих стран
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Новак: рост цен на бензин в России укладывается в динамику инфляцииНовак: рост цен на бензин в России укладывается в динамику инфляцииФото: REUTERS
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Глава Министерства энергетики Александра Новак заявил, что рост цен на бензин в РФ укладывается в динамику инфляции.

Более того, по словам главы ведомства, уровень цен на топливо не самый высокий, в том числе среди нефтедобывающих стран.

- В этом плане мы сформировали в рамках системы налогообложения механизм сдерживания цен, - подчеркнул Новак.

Так глава Минэнерго ответил на вопрос ведущего телепрограммы "Право на справедливость", Андрея Макарова, который занимает должность главы комитета по бюджету и налогам в Госдуме.

Макаров согласился с мнением Новака, заявив, что например, в Норвегии, которая также является крупным нефтеэкспортером, цена на топливо "гораздо выше".

Так, средняя стоимость бензина в Норвегии по состоянию на 24 февраля составляла $1,84 за литр, тогда как в России - $0,71 за литр.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях Александр Новак рассказал о новом ценовом предложении по нефти для Белоруссии. Россия готова постепенно снижать премию к стоимости на поставляемое сырье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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