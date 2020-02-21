2020-02-21T14:51:28+03:00
Экономика

Новак рассказал о новом ценовом предложении по нефти для Белоруссии

Россия готова постепенно снижать премию к стоимости на поставляемое сырье
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министр энергетики Александр НовакМинистр энергетики Александр НовакФото: Андрей МИНАЕВ
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Россия готова постепенно снижать премию к стоимости нефти для Белоруссии. Соответствующее предложение компаний по изменению формулы ценообразования уже доведено до партнеров в братской республике. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Предложен подход, учитывающий снижение экспортной пошлины, а именно — снижение премии примерно на два доллара за тонну каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины. Это позволит частично компенсировать эффект от уменьшения экспортной пошлины", — цитирует главу ведомства пресс-служба Минэнерго.

Сайт kp.ru писал, что накануне президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры. По итогам общения глава соседнего государства сообщил, что коллега сделал ему "неожиданное" предложение по нефти. Речь идет о сохранении финансовых условий на уровне 2019 года и выплате компенсаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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