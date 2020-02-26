В США рассказали о сроках изготовления вакцины от коронавируса
Эксперт заявил, что в целом первая фаза испытаний вакцины продлится около трех месяцев
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Директор американского Национального института здоровья Энтони Фаучи рассказал, что вакцину от коронавируса в Штатах могут испытать на людях в течение полутора месяцев. При этом для массового применения она будет готова через год-полтора.
По словам Фаучи, в целом первая фаза испытаний вакцины продлится около трех месяцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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