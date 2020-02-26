2020-02-26T03:33:42+03:00
В мире

Россиян призвали отказаться от поездок на север Италии из-за коронавируса

В посольстве РФ подчеркнули, что не стоит посещать Ломбардию, Венето, Пьемонт и Эмилия-Романью
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Россиян призвали отказаться от поездок на север Италии из-за коронавирусаРоссиян призвали отказаться от поездок на север Италии из-за коронавирусаФото: REUTERS
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Российское посольство в Риме призвало граждан РФ отказаться от поездок в северные регионы Италии из-за коронавируса. Так, по словам представителей дипведомства, не стоит посещать Ломбардию, Венето, Пьемонт и Эмилия-Романью.

По последним данным, случаев заражения российских граждан в Италии не зафиксировано, обращений от россиян не поступало.

В посольстве предупредили россиян, что из-за усиленных мер санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте возможны задержки в национальном и международном жд и авиасообщении, пишет "Интерфакс".

Напомним, по последним данным, в Италии заразились 260 человек, семеро скончались. При этом первый случай заражения был зарегистрирован на юге страны: в сицилийском Палермо вирус нашли у женщины.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что за двое последних суток Италия поставила печальный рекорд. Она стала первой в Европе и третьей в мире страной (после Китая и Южной Кореи) по числу официальных случаев заражения коронавирусом. По всей стране - более 200 заболевших. Только в Ломбардии число зараженных уже достигло 150 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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