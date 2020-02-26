2020-02-26T10:28:23+03:00
Происшествия

В Саратове задержаны два подростка за подготовку массового убийства в образовательном учреждении

Операцию по задержанию провели сотрудники ФСБ
Юлия САЛЬНИКОВА
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Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц"Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Два подростка задержаны в Саратове за подготовку массового убийства в одном из учебных учреждений региона. Операцию по задержанию провели сотрудники ФСБ. Данные о том, в какой школе или вузе планировалась атака, представители Службы безопасности не разглашают.

- Организаторами пресеченного нападения являются два гражданина РФ 2005 года рождения, состоявшие в различных интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида,- сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

У школьников был тайник на территории одного из заброшенных бомбоубежищ. Там они держали обрез охотничьего ружья. Подростки планировали масштабное нападение с применением не только огнестрельного оружия, но и взрывчатых веществ. Они поставили себя задачу убить около 40 человек. По данным ФСБ, они нашли инструкции по изготовлению самодельных зажигательных смесей в Интернете. Изготавливали материал для нападения здесь же, в бомбоубежище.

Подростки задержаны. Возбуждено уголовное дело по по части 1 статьи 30 и пунктам «а», «ж» части 2 статьи 105 УК России. Мотивы школьников не известны.

За два года в ФСБ предотвратили около 50 нападений на школы и вузы страны. В основном нападения готовили так называемые последователи "керченского стрелка". Атаку подростки объясняли конфликтом с учителями и сверстниками, причиной также становились психические заболевания нападавших.

Видео с места задержания подростков в Саратове и их допрос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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