Злоумышленники крадут данные пользователей WhatsApp благодаря их любви к порно

26 Февр. 2020 2020-02-26T10:42:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Мошенники используют любовь пользователей WhatsApp к теме порно и приглашают их в закрытый чат Berbagi WhatsApp, в котором содержатся вредоносные ссылки для похищения личных данных. О росте числа жертв фишинговых атак говорится в исследовании компании Vade Secure.

В закрытых группах содержатся ссылки на сайты, которые выглядят идентично тем, что уже знакомы пользователям и вызывают доверие. Среди них есть страницы онлайн-оплаты. Однако все данные в итоге оказываются в руках злоумышленников.

В своем исследовании Vade Secure также представила рейтинг компаний, которые чаще связаны с фишинговыми атаками. Лидирует платежный сервис PayPal, за ним следуют социальная сеть Facebook и компания Microsoft. В 2019 году в этом списке WhatsApp был только на 63-м месте, однако рост числа атак составил более 13 тыс. процентов.

Напомним, ранее Банк России опубликовал обзор операций, совершенным без согласия клиентов. Согласно приведенным данным, за прошлый год хакеры увели со счетов россиян почти 6,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU