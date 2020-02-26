2020-02-26T11:50:14+03:00
В мире

В Южной Корее приняли закон по борьбе с распространением коронавируса нового типа

Документ вводит ужесточение наказания для лиц, отказывающихся от помещения в карантин [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Южной Корее приняли закон по борьбе с распространением коронавируса нового типаВ Южной Корее приняли закон по борьбе с распространением коронавируса нового типаФото: Артем КИЛЬКИН
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Республика Корея приняла закон по усилению мер по борьбе с коронавирусом нового типа в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в стране.

Как сообщает телеканал YTN, документ предусматривает ужесточение наказания для лиц с симптомами заболевания, которые отказались от помещения в карантин, а также принудительное обследование граждан.

Согласно новому закону, в случае возникновения дефицита дезинфицирующих средств и медицинских масок, правительство республики в праве ввести запрет на экспорт данных товаров. Кроме того, возможно приостановить въезд иностранных граждан из стран с плохой эпидемиологической обстановкой.

По последним данным в Южной Кореи зафиксировано 115 новых случаях заражения коронавирусом. Таким образом общее число инфицированных возросло до 1261 человек.

Напомним, накануне Роспотребнадзор рекомендовал россиян не посещать три страны из-за коронавируса. Среди них Южная Корея, а также Италия и Иран.

Двух пассажиров из Китая сняли с поезда в Тбилиси с подозрением на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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