26 Февр. 2020 2020-02-26T11:50:14+03:00

В Южной Корее приняли закон по борьбе с распространением коронавируса нового типа Фото: Артем КИЛЬКИН

Документ вводит ужесточение наказания для лиц, отказывающихся от помещения в карантин [видео]

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Республика Корея приняла закон по усилению мер по борьбе с коронавирусом нового типа в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в стране.

Как сообщает телеканал YTN, документ предусматривает ужесточение наказания для лиц с симптомами заболевания, которые отказались от помещения в карантин, а также принудительное обследование граждан.

Согласно новому закону, в случае возникновения дефицита дезинфицирующих средств и медицинских масок, правительство республики в праве ввести запрет на экспорт данных товаров. Кроме того, возможно приостановить въезд иностранных граждан из стран с плохой эпидемиологической обстановкой.

По последним данным в Южной Кореи зафиксировано 115 новых случаях заражения коронавирусом. Таким образом общее число инфицированных возросло до 1261 человек.

Напомним, накануне Роспотребнадзор рекомендовал россиян не посещать три страны из-за коронавируса. Среди них Южная Корея, а также Италия и Иран.

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ИСТОЧНИК KP.RU