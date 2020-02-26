В Южной Корее приняли закон по борьбе с распространением коронавируса нового типа
Республика Корея приняла закон по усилению мер по борьбе с коронавирусом нового типа в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в стране.
Как сообщает телеканал YTN, документ предусматривает ужесточение наказания для лиц с симптомами заболевания, которые отказались от помещения в карантин, а также принудительное обследование граждан.
Согласно новому закону, в случае возникновения дефицита дезинфицирующих средств и медицинских масок, правительство республики в праве ввести запрет на экспорт данных товаров. Кроме того, возможно приостановить въезд иностранных граждан из стран с плохой эпидемиологической обстановкой.
По последним данным в Южной Кореи зафиксировано 115 новых случаях заражения коронавирусом. Таким образом общее число инфицированных возросло до 1261 человек.
Напомним, накануне Роспотребнадзор рекомендовал россиян не посещать три страны из-за коронавируса. Среди них Южная Корея, а также Италия и Иран.
Двух пассажиров из Китая сняли с поезда в Тбилиси с подозрением на коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU
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