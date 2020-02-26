В Роспотребнадзоре рекомендовали россиянам не посещать три страны из-за коронавируса

26 Февр. 2020 2020-02-26T08:40:41+03:00

Еще три страны помимо Китая попали в список не рекомендованных для посещения туристами Фото: Артем КИЛЬКИН

Изменить размер текста: A A

В Роспотребнадзоре назвали страны, которые туристам не стоит посещать из-за коронавируса. Это связано с резким ростом новых случаев заболевания. Вне этого списка идет Китай, откуда началось распространение вируса. По данным на 26 февраля в КНР зарегистрировано 78 064 случая заболевания, а в мире - 80 970. Гражданам Китая запрещен въезд в Россию с 20 февраля. Отменены регулярные и чартерные рейсы в Поднебесную. Россиян вывезли из Китая на самолетах ВКС России.

Но опасным может стать посещение и других стран:

- По информации Всемирной организации здравоохранения зарегистрирован резкий рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Италии, Республике Корея и Иране,- сообщили в Роспотребнадзоре.

При посещении этих стран велик риск заразиться коронавирусом, поэтому специалисты ведомства не советуют россиянами посещать эти стран до стабилизации ситуации.

В Северной Корее подтверждено 977 случаев заболевания, 11 смертей.

В Иране 95 заболевших, 15 смертей. Коронавирус обнаружен даже у заместителя главы министерства здравоохранения. При этом, сам чиновник, хоть и говорит про меры контроля над заболеванием, не стал носить маску - с признаками простудного заболевания он общался с коллегами, посещал пресс-конференции.

В Италии коронавирус подтвержден у 283 человека, семь смертей.

ИСТОЧНИК KP.RU