2020-02-26T12:08:08+03:00
Общество

Россия передала КНДР 1,5 тысячи тест-систем быстрой диагностики коронавируса

Пхеньян запросил у Москвы системы быстрой лабораторной диагностики заболевания [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Россия передала КНДР 1,5 тыс. тест-систем быстрой диагностики коронавирусаРоссия передала КНДР 1,5 тыс. тест-систем быстрой диагностики коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россия передала Северной Корее 1,5 тыс. тест-систем быстрой диагностики коронавируса нового типа. Об этом говорится в распространенном сообщении российского Министерства иностранных дел.

«В связи с сохраняющимся риском распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 российской стороной по просьбе КНДР переданы Пхеньяну 1500 тест-систем быстрой лабораторной диагностики коронавируса указанного типа», - сообщает внешнеполитическое ведомство.

В МИД РФ рассчитывает, что данный шаг будет способствовать предотвращению проникновения коронавируса в Северную Корею.

Как сообщал сайт kp.ru, на данный момент более, чем в 30 странах были зафиксированы случаи заболевания коронавирусом нового типа. По последним данным число жертв заболевания в Китае увеличилось до 2715 человек. Общее число случаев заражения превысило 77 тыс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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