Россия передала КНДР 1,5 тысячи тест-систем быстрой диагностики коронавируса
Россия передала Северной Корее 1,5 тыс. тест-систем быстрой диагностики коронавируса нового типа. Об этом говорится в распространенном сообщении российского Министерства иностранных дел.
«В связи с сохраняющимся риском распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 российской стороной по просьбе КНДР переданы Пхеньяну 1500 тест-систем быстрой лабораторной диагностики коронавируса указанного типа», - сообщает внешнеполитическое ведомство.
В МИД РФ рассчитывает, что данный шаг будет способствовать предотвращению проникновения коронавируса в Северную Корею.
Как сообщал сайт kp.ru, на данный момент более, чем в 30 странах были зафиксированы случаи заболевания коронавирусом нового типа. По последним данным число жертв заболевания в Китае увеличилось до 2715 человек. Общее число случаев заражения превысило 77 тыс.
ИСТОЧНИК KP.RU
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