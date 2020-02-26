Минздрав Польши назвал домашних котов источником коронавируса

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:07:26+03:00

По словам министра здравоохранения республики заболевание переходит к людям только от животных [видео]

Изменить размер текста: A A

Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский заявил, домашние коты часто бывают переносчиками коронавирусов, которые мутируют и становятся заразными для человека.

«Это заражение от животных - в момент мутации вирусов (…) Коронавирусы часто бывают, например, у котов», - рассказал глава ведомства в эфире радиостанции RMF, подчеркнув, что при этом с домашними котами ничего делать не нужно.

«Организм не всегда хорошо реагирует на новый вирус, и отсюда эпидемии, пока наша иммунная система не приспособится, вирус не мутирует и не ослабнет», - отметил он.

Напомним, ранее специалисты Министерства науки и техники Китая, проанализировав связь источников вируса с домашней птицей и скотом, заявили, что наиболее вероятным источником коронавируса нового типа могли стать летучие мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756434" frameborder="0"></iframe> Китайский коронавирус мог распространиться через суп с летучими мышами.

ИСТОЧНИК KP.RU