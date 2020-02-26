2020-02-26T15:07:26+03:00
В мире

Минздрав Польши назвал домашних котов источником коронавируса

По словам министра здравоохранения республики заболевание переходит к людям только от животных [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Минздрав Польши назвал домашних котов источником коронавирусаМинздрав Польши назвал домашних котов источником коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский заявил, домашние коты часто бывают переносчиками коронавирусов, которые мутируют и становятся заразными для человека.

«Это заражение от животных - в момент мутации вирусов (…) Коронавирусы часто бывают, например, у котов», - рассказал глава ведомства в эфире радиостанции RMF, подчеркнув, что при этом с домашними котами ничего делать не нужно.

«Организм не всегда хорошо реагирует на новый вирус, и отсюда эпидемии, пока наша иммунная система не приспособится, вирус не мутирует и не ослабнет», - отметил он.

Напомним, ранее специалисты Министерства науки и техники Китая, проанализировав связь источников вируса с домашней птицей и скотом, заявили, что наиболее вероятным источником коронавируса нового типа могли стать летучие мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян.

Китайский коронавирус мог распространиться через суп с летучими мышами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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