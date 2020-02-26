Путин рассказал о 900 предложениях по поправкам в Конституцию

26 Февр. 2020 2020-02-26T17:50:47+03:00

Около 900 предложений по поправкам в Конституцию поступило и работа еще не завершена, заявил президент РФ Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент поддержал предложение об указании в Конституции на особое отношение к детям

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Президент России Владимир Путин заявил, что по поправкам в Конституцию поступило около 900 предложений, и работа ещё не завершена.

- Работа идёт очень активно, по имеющимся у меня данным, уже поступило порядка 900 предложений, они носят такой серьёзный, содержательный характер, практически по всем направлениям нашей жизни и жизнедеятельности государства, - сообщил президент на встрече с членами рабочей группы по разработке поправок.

В ходе встречи Путин также поддержал предложение об указании в Конституции на особое отношение к детям, поскольку в стране есть "демографические проблемы".

Напомним, что 20 января президент Путин внёс в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Через три дня документ приняли в первом чтении. В законопроекте говорится о внесении изменений в 22 главы Основного закона страны.

Более 14,8 миллиардов рублей выделят из федерального бюджета на проведение общероссийского голосования по поправкам. По проведённым опросам, принять участие в голосовании планируют 66% россиян, а 41% опрошенных заявил, что будут точно участвовать в голосовании.

ИСТОЧНИК KP.RU