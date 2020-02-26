2020-02-26T17:50:47+03:00
Политика

Путин рассказал о 900 предложениях по поправкам в Конституцию

Президент поддержал предложение об указании в Конституции на особое отношение к детям
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Около 900 предложений по поправкам в Конституцию поступило и работа еще не завершена, заявил президент РФ Владимир ПутинОколо 900 предложений по поправкам в Конституцию поступило и работа еще не завершена, заявил президент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин заявил, что по поправкам в Конституцию поступило около 900 предложений, и работа ещё не завершена.

- Работа идёт очень активно, по имеющимся у меня данным, уже поступило порядка 900 предложений, они носят такой серьёзный, содержательный характер, практически по всем направлениям нашей жизни и жизнедеятельности государства, - сообщил президент на встрече с членами рабочей группы по разработке поправок.

В ходе встречи Путин также поддержал предложение об указании в Конституции на особое отношение к детям, поскольку в стране есть "демографические проблемы".

Напомним, что 20 января президент Путин внёс в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Через три дня документ приняли в первом чтении. В законопроекте говорится о внесении изменений в 22 главы Основного закона страны.

Более 14,8 миллиардов рублей выделят из федерального бюджета на проведение общероссийского голосования по поправкам. По проведённым опросам, принять участие в голосовании планируют 66% россиян, а 41% опрошенных заявил, что будут точно участвовать в голосовании.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эрдоган: нет никаких Patriot, которые Америка была бы готова поставить Турции
Путин рассказал о 900 предложениях по поправкам в Конституцию
В Таиланде 70-летний британский турист три дня провел в открытом море
Пассажир, летевший через Москву из Ирана в Китай, оказался болен коронавирусом
Голикова: уже разработано пять прототипов вакцины от коронавируса
Суд не стал обжаловать решение о принудительном допросе Порошенко
Китай в три раза опередил США по числу новых миллиардеров
У троих россиян с корабля Diamond Princess подтвержден коронавирус нового типа
В 13 регионах России пройдут испытания машин-беспилотников
Патриарх Сербский назвал Путина и патриарха Кирилла великими личностями
В Греции подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Россия приостановит авиасообщение с Южной Кореей с 1 марта
Во Франции изъяли партию метамфетамина весом 175 кг
«Теннис, я говорю прощай!»: Мария Шарапова завершила спортивную карьеру
Вирусолог объяснил, почему стоит воздержаться от поездок в Италию
Минпросвещения высказалось против штрафов за оскорбление учителей
Правительство определило порядок действий с самолетами, которые нарушили государственную границу
Юрий Лоза иронично прокомментировал популярность Александра Петрова