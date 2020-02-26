В Грузии выявили первый случай заражения коронавирусом
Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заявила на брифинге о том, что в стране зафиксирован первый случай заражения новым типом коронавируса. Заболевший приехал в Грузию из Ирана через Азербайджан.
- Несколько минут назад мы получили из лаборатории Лугара результаты анализов, согласно которым в стране выявлен первый случай заражения коронавирусом. Заражен гражданин Грузии, который вчера прибыл из Ирана через Азербайджан,- сказала она.
Ранее сайт kp.ru сообщал о первых случаях заражения в Финляндии и Пакистане. Заражённая гражданка Финляндии прибыла из Милана, где в последние дни зафиксирована вспышка коронавируса. Женщина обратилась за медицинской помощью сама.
В Пакистане два случая заболевания подтвердил Министр здравоохранения Зафар Мирза без уточнения деталей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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