2020-02-27T03:07:32+03:00
В мире

Джони Депп будет судиться с британским таблоидом из-за клеветы

Издание назвало голливудского актера "мужем-садистом"
Мария ИГНАТЬЕВА
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Джони Деппбудет судиться с британским таблоидом из-за клеветыДжони Деппбудет судиться с британским таблоидом из-за клеветыФото: REUTERS
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Популярный американский актер Джонни Депп намерен судиться с британским таблоидом The Sun и его редактором Дэном Вуттоном за клевету. Голливудский артист 26 февраля посетил предварительное слушание в сопровождении своих адвокатов.

Депп подал в суд на издание и Вуттона из-за статьи, которая была опубликована в апреле 2018 года. Она называлась "Как Дж.К. Роулинг может быть "по-настоящему счастливой", утвердив мужа-садиста Джонни Деппа на роль в фильме "Фантастические твари и где они обитают?".

В материале говорилось о нашумевшей истории с семейным насилием в паре Деппа и его бывшей супруги Эмбер Херд. В нем были слова "избиение жены", которые позже из статьи удалили. Актер отрицает, что применял физическую силу в отношении экс-супруги.

- Мистер Депп имеет право быть публично оправданным. Это важная функция суда, в котором слушаются дела о клевете, - заявляет адвокат артиста Дэвид Шерборн

Новый процесс по делу назначен на 23 марта. Планируется, что он продлится десять дней, за которые будут рассмотрены доказательства с обеих сторон.

Напомним, сайт kp.ru не раз писал о скандальном расставании Джонни Деппа и Эмбер Херд. Экс-супруга известного актера в 2016 году демонстрировала общественности свои синяки, обвиняя бывшего мужа в домашнем насилии. Это обернулось для Деппа потерей роли в последней части "Пиратов Карибского моря". Но Херд не успокаивалась и стала писать колонки о домашнем насилии. Капитан Джек Воробей этого не стерпел и вкатил ей иск на 50 миллионов долларов. И в последнее время начали всплывать доказательства, что именно она в этом браке была мучительницей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Джони Депп будет судиться с британским таблоидом из-за клеветы
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