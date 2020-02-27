2020-02-27T05:36:17+03:00
В мире

Metallica отменила участие в двух фестивалях из-за "борьбы с зависимостью" Хэтфилда

Рок-группа должна была стать хедлайнером на Columbus’ Sonic Temple и Louisville’s Louder Than Life
Мария ИГНАТЬЕВА
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Metallica отменила участие в двух фестивалях из-за "борьбы с зависимостью" ХэтфилдаMetallica отменила участие в двух фестивалях из-за "борьбы с зависимостью" ХэтфилдаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Известная американская рок-группа Metallica заявила об отмене участия в двух музыкальных фестивалях, на которых должна была стал главным хедлайнером. Причиной стала алкогольная зависимость их фронтмена Джеймса Хэтфилда. Солист проходит курс реабилитации.

Участники группы Metallica должны были выступить на фестивале Columbus’ Sonic Temple в мае текущего года. В сентябре их ждали на Louisville’s Louder Than Life. По данным издания NME, весной музыкантов заменят не менее известные Red Hot Chili Peppers и Tool.

- Я прошу прощения у всех наших фанатов, которые купили билеты на эти фестивали. Мы работаем с промоутерами фестиваля, чтобы обеспечить возврат или обмен, - пишет Хэтфилд в письме к фанатам. - Реальность такова, что я не расставил приоритеты в своем здоровье в прошлом году во время гастролей, и теперь я знаю, что мое психическое здоровье на первом месте. Я не хотел подводить команду и семью Metallica.

Напомним, в минувшем году рок-группа в рамках мирового турне выступила в Москве. Metallica в Лужниках спела песню Виктора Цоя "Группа крови".

ИСТОЧНИК KP.RU

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Metallica отменила участие в двух фестивалях из-за "борьбы с зависимостью" Хэтфилда
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