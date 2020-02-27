2020-02-27T10:47:23+03:00
Общество

Ростуризм рекомендует операторам приостановить продажи туров в Италию, Южную Корею и Иран из-за коронавируса

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что туристы уже сейчас могут вернуть деньги за купленные туры
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Ростуризме дали рекомендации турфирмамВ Ростуризме дали рекомендации турфирмамФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию, Южную Корею и Иран - причиной стал рост случаев заболевания коронавирусом в этих странах.

В Южной Корее всплеск новых случаев заболевания произошел неделю назад. По данным на 27 февраля здесь заражены 1595 человек, подтверждено 13 смертей, еще вчера погибших было 12.

В Иране (140 случаев и 19 смертей) и Италии (больше 400 случаев) и вовсе за несколько дней с пугающей быстротой число заболевших перевалило за несколько сотне. В ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) впервые с момента начала эпидемии признали, что новых случаев коронавируса больше за пределами Китая, чем в самом КНР.

- В настоящее время случаи коронавируса зарегистрированы на всех континентах, кроме Антарктиды,- приводит заявление ВОЗ CNN.

- Российские туристы имеют безусловное право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или изменения его условий в связи с существенным изменением обстоятельств,- сообщили в Ростуризме.

Опираться можно на статьи 10, 14 Закона № 132-ФЗ, ст. 451 Гражданского кодекса Российской Федерации. Ранее об этом заявили в Роспотребнадзоре. Расторгнуть договор можно через суд.

В случае, если продажа путевок из-за коронавируса будет официально запрещена в эти три страны, то туристам без суда будут возвращать деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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