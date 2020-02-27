В Роспотребнадзоре рассказали, как вернуть деньги за путевку из-за коронавируса

27 Февр. 2020 2020-02-27T07:46:42+03:00

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Россияне могут расторгнуть договор с турфирмой из-за коронавируса и вернуть деньги за путевку. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Речь идет о странах с неблагополучной эпидемической ситуацией из-за распространения болезни. Вирус уже вышел за пределы Китая и активно распространяется в ряде европейских стран, тут "лидирует" Италия, растет число подтвержденных диагнозов на востоке, в частности, в Иране.

В качестве аргумента для отказа от поездки можно ссылаться на статьи 14 закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", где сказано, что путешественник вправе требовать в судебном порядке возвращения денег за путевку в страну, где существует угроза его жизни и здоровью. .

- В этом случае при расторжении договора о реализации туристского продукта до начала путешествия "туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта,- сообщили в Роспотребнадзоре.

Пока угроза есть только в трех странах в связи с коронавирусом, не считая Китая. По данным МИД России - в Италии, Южной Корее и Иране. Как такового нет запрета на поездки туда, есть рекомендация. То есть отказываться от тура и идти в суд с требованием вернуть деньги - дело самого туриста. В ассоциации туроператоров, например, сообщили, что россияне в Италии не просят вернуть из обратно раньше срока пребывания - ситуация в стране стабильная, паники среди местных и туристов нет.

ИСТОЧНИК KP.RU