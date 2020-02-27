27 Февр. 2020 2020-02-27T10:55:46+03:00

В комитет Госдумы внесли поправку о дате и времени голосования по Конституции Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству внесли поправки о проведении всероссийского голосования по изменениям в Конституцию 22 апреля 2020 года. Об этом сообщил председатель думского комитета Павел Крашенинников.

«Сегодня в профильный комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству поступили дополнительные поправки ко второму чтению законопроекта», - передает ТАСС заявление депутата.

Крушинников сообщил, что общероссийское голосование будет проводиться с 08:00 до 20:00 по местному времени, а в случае поддержки все изменения в Конституцию вступят в силу одновременно.

Напомним, ранее Крашенинников объяснил выбор даты тем, что 19 апреля закончится православный пост, а 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан, таким образом 22 апреля станет «оптимальной датой» для проведения всероссийского голосования.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763119" frameborder="0"></iframe> Путин о поправках в Конституцию: «Поступило порядка 900 предложений».Президент России Владимир Путин провел очередную встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ

ИСТОЧНИК KP.RU